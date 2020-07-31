تظاهرات معترضان علیه نتانیاهو در فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز اسرائیل، در پی حمله فعالان راست افراطی به معترضان ضد دولتی در شهر تل آویو طی روزهای گذشته و در بحبوحه بیم و نگرانی‌ها از بروز مجدد خشونت و درگیری خیابانی، حدود دو هزار نفر شامگاه پنج شنبه در مقابل محل اقامت رسمی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی تظاهرات کردند.

معترضان بنرهایی در دست داشتند که شعارهایی همچون «ما، اکثریت، بیرون در خیابان هستیم» و «رشوه، فساد و خیانت در امانت» - اشاره به اتهامات کیفری علیه نخست وزیر- بر روی آنها نقش بسته بود. برخلاف تظاهرات پیشین، معترضان تا حوالی نیمه شب و بدون هرگونه درگیری آشکار با نیروی پلیس متفرق شدند.

در مقابل، راست گرایان افراطی با سردادن شعار «مرگ بر چپ گرایان»، سنگ پرتاب کرده و با حمله به روزنامه نگاران یک دوربین را شکستند. طبق برخی گزارشها، آنها همچنین خودرویی را که تصور می‌شد مسافران آن عرب بودند، تعقیب کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که ۱۶ نفر به اتهام «اختلال در نظم عمومی، حمله به تظاهرکنندگان و حمله به یک افسر پلیس» بازداشت شده اند.