اقتصاد آلمان در ۳ ماهه دوم ۱۰ درصد آب رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اقتصاد آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا است، در طول پاندمی کرونا آسیب سختی دیده و در سه ماهه آوریل تا ژوئن ۱۰.۱ درصد نسبت به سه ماه قبل سقوط کرده است. این در حالی اتفاق افتاد که بحران کرونا باعث افول صادرات و سرمایه‌گذاری تجاری در آلمان شده است.

اداره آمار آلمان اعلام کرد که این بدترین سقوط اقتصادی این کشور از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌های عملکرد ۳ ماهه در ۱۹۷۰ است. این سقوط نسبت به سقوط قبلی که ۴.۷ درصد و مربوط به سه ماهه اول ۲۰۰۹ (در طول بحران اقتصادی جهان) بود خیلی بدتر است.

کارستن برزسکی، اقتصاددان بانک آی‌ان‌جی آلمان می‌گوید: این تصویری از عمیق‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین رکود اقتصادی آلمان را نشان می‌دهد. همه داده‌ها از ماه می به بازگشت قدرتمند اقتصاد اشاره دارند اما برای رسیدن به سطح قبل پاندمی باید مسیر درازی طی شود.