به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، در ماه ژوئن علی‌رغم اینکه برداشتن محدودیت‌های قرنطینه کرونا در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا آغاز شده است، نرخ بیکاری در منطقه یورو (بخشی از اتحادیه اروپا با پول واحد یورو) افزایش یافت و به ۷.۸ درصد رسید.

این میزان از پیش‌بینی ۷.۷ درصدی اداره آمار اروپا، یورو استات، هم بدتر بود. طبق این داده‌ها در ماه ژوئن نرخ بیکاری در کل اتحادیه اروپا (فراگیر تر از منطقه یورو) هم افزایش یافت و از ۷.۰ درصد در ماه می به ۷.۱ درصد رسید.

یورو استات اعلام کرد که در ماه ژوئن ۱۵.۰۲۳ میلیون مرد و زن در اتحادیه اروپا بیکار شده‌اند که از این تعداد ۱۲.۶۸۵ میلیون نفر مربوط به منطقه یورو می‌باشد.

در اتحادیه اروپا تعداد بیکاران جدید این ماه ۲.۹۶۲ میلیون نفر از تعداد بیکاران ماه می بیشتر بود. از این تعداد ۲.۳۶ میلیون نفر در منطقه یورو زندگی می‌کردند.

نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا به ۱۶.۸ درصد و در منطقه یورو به ۱۷ درصد رسید. این در حالی است که بیکاری جوانان در یک ماه قبل در اتحادیه اروپا ۱۶.۲ درصد و در منطقه یورو ۱۶.۵ درصد شده بود.