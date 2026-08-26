به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با الجزیره گفته است که هم اقدامات اقتصادی و هم نظامی موثر هستند و او در مورد مذاکره با ایران عجله‌ای ندارد.

او در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره ایران افزود: من هیچ برنامه زمانی ندارم؛ عجله‌ای ندارم.

ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که او به انواع گزینه ها برای کشاندن ایران به پای میز مذاکره برای پایان دادن به یک جنگ طولانی و نامطلوب و باز شدن تنگه هرمز متوسل شده است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: رویارویی آمریکا با ایران تابع هیچ جدول زمانی نیست و تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

ترامپ که کشورش از تبعات بسته بودن تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت سوخت در امان نمانده و همچنان به دلیل جنگی بی‌دلیل مورد انتقادات داخلی و خارجی فزاینده است، مدعی شد: ما در حال دستیابی به یک پیروزی بسیار بزرگ هستیم. ایرانی‌ها از تورم عظیم رنج می‌برند و اقتصادشان در حال فروپاشی است.

سفر رئیس سیا به روسیه ممکن است نتیجه‌ای داشته باشد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین در مصاحبه با برنامه‌ای در یوتیوب اظهار داشت که ممکن است سفر جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) به مسکو نتیجه ای داشته باشد اما این سفر ارتباطی با تحریم‌های جدید علیه ایران نداشته است.

ترامپ تأیید کرد که راتکلیف برای گفتگو در مورد راه‌حل‌های بالقوه برای بحران اوکراین به روسیه رفته است. او همچنین ادعا کرد که هر دو طرف می‌خواهند جنگ پایان یابد. علاوه بر این، ترامپ بار دیگر مدعی شد که اگر او در زمان شروع درگیری‌ها رئیس جمهور بود، این درگیری‌ها رخ نمی‌داد.

رئیس جمهور متوهم آمریکا درباره ایران هم بار دیگر مدعی نابودی کامل نیروی دریایی ایران شد و ادعا کرد: دیشب ۲۰ قایق ایرانی را منهدم کردیم.

او افزود: قدرت مالی ما بسیار زیاد است و این موارد منجر به پیروزی بسیار بزرگی علیه ایران خواهد شد. ما در ونزوئلا به پیروزی رسیدیم و خیلی زود در ایران نیز به پیروزی بزرگی دست خواهیم یافت.

ترامپ در ادامه مدعی شد: ما اقدام به پاک‌سازی مین‌ها کردیم. در تنگه هرمز تردد در جریان است البته گهگاه پهپاد، موشک یا مواردی مشابه شلیک می‌شود، اما تنگه هرمز کاملاً فعال است. حجم زیادی نفت از آن عبور می‌کند؛ به‌ گونه‌ای که دیروز ۱۰ میلیون بشکه نفت از آنجا خارج شد.

این در حالی است که داده‌های بین‌المللی از کاهش شدید تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز حکایت دارد.

ترامپ با تکرار ادعاهای خود علیه برنامه هسته‌ای ایران هم گفت: اگر من رئیس‌جمهور نبودم، الان اسرائیلی وجود نداشت.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: وقت آن رسیده که به کانادا یاد بدهیم که دیگر نمی‌تواند از ایالات متحده سوءاستفاده کند و اتاوا را به اعمال تعرفه‌های بیش از حد و سود بردن ناعادلانه از تجارت متهم کرد. او گفت که در ابتدا علیه کانادا اقدام کرده است، اما اولویت‌های دیگری دارد.

ترامپ در این برنامه به تعرفه‌های کانادا بر محصولات لبنی اشاره کرد و ادعا کرد که این تعرفه‌ها می‌توانند به ۴۰۰٪ برسند و گفت که سیاست‌های تجاری کانادا به کشاورزان آمریکایی، صنعت خودرو و سایر بخش‌ها آسیب رسانده است.

ترامپ همچنین ادعا کرد که آمریکا سالانه ۶۰ میلیارد دلار در روابط تجاری خود با کانادا از دست می‌دهد و افزود که واشنگتن می‌تواند در صورت لزوم بیشتر کالاهای کانادایی را از کشورهای دیگر تهیه کند.