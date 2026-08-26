به گزارش خبرگزاری مهر، آیین اختتامیه دومین دوره «صعود» با حضور ۲۰۰ معلم هنرستانی از سراسر کشور برگزار شد. این دوره با هدف ایجاد نگاه مسئله‌محور در میان معلمان هنرستانی، تقویت آموزش‌های مهارتی و بررسی نقش هنرستان‌ها در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برگزار شد.

سجاد صدیقی، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور در این مراسم با اشاره به سابقه نقش‌آفرینی معلمان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: معلمان در برهه‌هایی از تاریخ کشور، سهم و نقش جدی خود را ایفا کرده‌اند و نمونه‌هایی همچون شهید محمدابراهیم همت نشان می‌دهد که معلمی می‌تواند از کلاس درس فراتر رفته و به یک مسئولیت اجتماعی و تاریخی تبدیل شود.

وی با طرح این پرسش که جامعه معلمی در برابر تحولات و تلاطم‌های سال‌های اخیر چه نقشی بر عهده گرفته است، نسبت به گسترش «گرد بی‌تفاوتی» در میان جامعه معلمان هشدار داد و افزود: جامعه معلمی نباید منتظر بماند تا وزیر، مدیر یا مسئول دیگری برای مسائل این حوزه تصمیم بگیرد؛ خود معلمان باید نسبت به مسائل و مأموریت‌هایشان مسئولیت‌پذیر باشند.

صدیقی، حوزه آموزش‌های مهارتی را یکی از عرصه‌های مهم این مسئولیت دانست و با انتقاد از فاصله میان برخی آمارهای رسمی و واقعیت موجود در هنرستان‌ها گفت: توسعه کمی هنرستان‌ها زمانی ارزشمند است که به ارتقای کیفیت، مهارت‌آموزی واقعی، اشتغال و پاسخگویی به نیازهای جامعه منجر شود.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت بازتعریف نقش هنرستان‌ها در «جنگ اقتصادی» تأکید کرد و گفت: هنرستان‌ها باید خود را در مختصات جنگ فعلی بازطراحی کنند و برای ایفای سهم خود در این میدان، آرایش جدیدی بگیرند.

وی با بیان اینکه معلمان فنی ظرفیت منحصربه‌فردی برای پیوند میان جریان نخبگانی و بدنه عمومی جامعه دارند، اظهار کرد: معلم می‌تواند مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به زبان قابل فهم برای مردم و دانش‌آموزان ترجمه کند و زمینه مشارکت عمومی در حل مسائل کشور را فراهم آورد.

صدیقی در ادامه، پذیرش هزینه را لازمه هر تحول واقعی دانست و تصریح کرد: هیچ تحول اجتماعی بدون پذیرش مسئولانه هزینه‌های آن رقم نمی‌خورد. اگر جامعه معلمی خواهان تغییر و تحول در آموزش‌وپرورش و آموزش مهارتی است، باید برای آن زمان بگذارد، فکر کند، ایده طراحی کند، گفت‌وگو و پیگیری کند و برای تحقق ایده‌ها هزینه بپردازد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری یک حرکت جمعی و منضبط در حوزه آموزش مهارتی گفت: «عملیات تک‌نفره و پارتیزانی» نمی‌تواند تحول ایجاد کند و برای آینده باید حرکتی معقول، منضبط و ناظر به هدف شکل بگیرد.

صدیقی، تغییر آرایش هنرستان‌ها به یک آرایش جنگی را یکی از مهم‌ترین الزامات پیش‌روی جامعه معلمان فنی دانست و تأکید کرد که برگزاری دوره «صعود» باید به فهم و طراحی این تغییر آرایش و شکل‌گیری یک حرکت جمعی و منضبط برای تحقق آن منجر شود.