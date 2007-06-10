به گزارش خبرنگار مهر گروهی از دانشمندان در تحقیقاتشان دریافته اند که چنانچه افراد در برنامه غذایی شان از منابع سرشار از کلسیم و ویتامین دی استفاده نمایند کمتر در معرض ابتلا به سرطان قرار می‌گیرند.

بنابر همین گزارش چنانچه خانم ها در سنین قبل از یائسگی از لبنیات که منابع غنی کلسیم هستند و ویتامین دی استفاده کنند احتمال بروز سرطان سینه که یکی از شایع ترین انواع سرطان در سنین یائسگی است در آنها به شدت کاهش می یابد.

لازم به ذکر است که استفاده از ویتامین و مواد معدنی به صورت قرصهای مکمل نیز مفید است. همچنین برای خانم ها به ویژه در سنین میانسالی به دلیل اینکه کلسیم به همراه ویتامین دی به جلوگیری از مشکلات استخوانی نیز کمک می کند مفید می باشد.

کارشناسان معتقدند به همین دلیل است که در کشورهای دارای آفتاب، میزان بروز سرطان به مراتب کمتر است. زیرا با تابش نور آفتاب میزان تولید ویتامین دی در بدن افزایش می یابد.

به علاوه قبلا" ثابت شده بود که ویتامین دی در کاهش سرطان روده بزرگ نیز نقش دارد.اما کشف اخیر حاکی از این است که این دو ماده به همراه هم در جلوگیری از بسیار ی از انواع سرطان موثرند.

