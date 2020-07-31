اعضای یک گروهک تروریستی در روسیه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز جمعه با انتشار بیانیه ای از بازداشت اعضای یک گروهک تروریستی در این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه آمده است که بازداشت های مذکور در منطقه «ولگوگراد» (Volgograd) صورت گرفته و در جریان آن ۵ نفر بازداشت شده‌ اند.

بنا به اظهارات یک منبع آگاه، این عملیات در همکاری با وزارت کشور و گارد ملی روسیه صورت گرفته و در بازرسی از محل اقامت این افراد، جزوات تبلیغاتی این گروهک تروریستی کشف و ضبط شده است.