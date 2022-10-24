به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اسپوتنیک، سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) صبح امروز دوشنبه از شکست عملیات تروریستی داعش در شهر پیتیگورسک روسیه و بازداشت دو عنصر تروریستی در این منطقه خبر داد.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال روسیه در این باره آمده است: یک عملیات تروریستی از سوی عناصر داعش که قرار بود در شهر پیتیگورسک در منطقه استاوروپول اجرا شود از سوی نیروهای امنیتی خنثی و دو نفر از عوامل مرتبط با این رخداد بازداشت شدند.

بنابر اعلام سرویس امنیت فدرال روسیه اعضای این شبکه تروریستی وابسته به داعش در نظر داشته اند که مرکز پلیس شهر پیتیگورسک را منفجر کنند.

مقامات امنیتی روسیه اعلام کرده اند که عناصر تروریستی داعش وابسته به خارج بوده و از سوی سران این گروه در یک کشور دیگر هدایت می شده اند.

براین اساس، در جریان بازداشت این تروریست‌ها، تسلیحات نظامی و چندین بمب از محل اختفای آنها کشف و ضبط شده است.