برلین به خروج نظامیان آمریکا از آلمان واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آنه گرت کرامپ کارن باوئر» وزیر دفاع آلمان امروز جمعه از واکنش برلین به خارج کردن بخش زیادی از نظامیان آمریکا از کشورش خبر داد.

وزیر دفاع آلمان در این خصوص اعلام کرد: من در آغاز نشست مقدماتی بعد از تابستان، نخست‌وزیران ایالت‌های آسیب‌دیده (از تصمیم آمریکا) را دعوت می‌کنم تا درباره نحوه حمایت نیروهای مسلح ملی از این مناطق صحبت کنیم.

وی در این خصوص افزود: ما منافع آلمان و اروپا را در نظر داریم. حقیقت این است که زندگی خوب در آلمان و اروپا، به صورت فزاینده‌ای به چگونگی تامین امنیت خودمان بستگی دارد.

این درحالی است که وزارت دفاع آمریکا چندی پیش برنامه خود برای خروج نیروهای این کشور از آلمان را مشخص کرد.

بر اساس گزارشی که شبکه تلویزیونی جنوب غربی آلمان (SWR) چهارشنبه هفته جاری منتشر کرد، قرار است ۶ هزار و ۴۰۰ نفر از ۳۵ هزار نظامی آمریکایی مستقر در آلمان به کشورشان بازگردند.

به گزارش خبرگزاری دویچه وله، علاوه بر این تعداد، حدود ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از آنها هم به کشورهای دیگر اروپایی منتقل می‌شوند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه ژوئن سال جاری میلادی دستور داده بود که شمار سربازان آمریکایی مستقر در آلمان به ۲۵ هزار نفر کاهش یابد.

ترامپ دلیل این اقدام را بودجه نظامی «ناکافی» آلمان اعلام کرده بود.