شرایط مطلوبی برای بازی با استقلال نداریم/ به فوتبال پاک امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم زاغی‌نژاد در غیاب امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری قبل از بازی این تیم با استقلال تهران گفت: متأسفانه اتفاقات فوتبالی و بدشانسی که در طول فصل برای سپاهان رقم خورد، سبب شد تا شرایط مطلوبی برای این بازی نداشته باشیم.

وی افزود: با انبوهی از بازیکن مصدوم و محروم روبرو هستیم. با این حال باور داریم سپاهان هستیم و همیشه اقتدار لازم را برای بازی با حریفان داریم.

سیامک قلیچ خانی مسئول رسانه‌ای باشگاه سپاهان درباره غیبت امیر قلعه‌نویی در نشست خبری امروز گفت: آقای قلعه‌نویی یک روز قبل از بازی با صنعت نفت آبادان دچار حمله عصبی شد، این اتفاق حوالی ساعت 1:30 بامداد رخ داد و با توجه به رسیدگی پزشکی به موقعی که انجام شد، مشکلی رخ نداد اما پزشکان همچنان اجازه حضور او در کنار زمین را نداده‌اند این در حالی است که اسم قلعه‌نویی و تجارب فنی وی همراه ما است. قلعه‌نویی به تهران نیامده و در ورزشگاه آزادی برای بازی نیز حضور نخواهد داشت.

قلیچ‌خانی در پاسخ به این سؤال که آیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان به صورت تلفنی تیم را هدایت می‌کند؟ اظهار داشت: آقای قلعه‌نویی به قدری روی سپاهان تعصب دارد که با وجود استراحت مطلق که از سوی پزشکان در نظر گرفته شده است، فکر نمی‌کنم بتوانیم جلوی او را بگیریم چرا که وی حتماً تیم را راهنمایی می‌کند.

زاغی‌نژاد در ادامه درباره مصدومان تیم فوتبال سپاهان گفت: از مصدومان که باید یک طومار اسم به شما بدهم؛ ولسیانی، نقی‌زاده، محسن مسلمان، سجاد شهباززاده و عزت‌الله پورقاز به همراه چند بازیکن دیگر مصدوم هستند.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در خصوص تأثیر نتیجه این بازی بر دیدار دو تیم در جام حذفی تأکید کرد: استقلال تهران از رقیبان اصلی ما در کسب سهمیه آسیا است. جا دارد همین‌جا قهرمانی پرسپولیس را در لیگ برتر تبریک بگویم. با وجود احترام زیادی که به لحاظ فوتبالی برای استقلال قائل هستیم، به هر حال حساب ویژه‌ای روی همین بازی کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: استقلال را به اندازه کافی می‌شناسیم و تمام تیم‌ها شناخت خوبی از این تیم دارند. استقلال از لحاظ توانمندی‌های فنی در پست‌های مختلف بسیار قابل احترام است.

مربی سپاهان درباره محرومیت شایان مصلح یادآور شد: بازی استقلال و سپاهان بسیار اهمیت دارد. موضوع اخلاق، باشگاه سپاهان و همچنین شخص آقای قلعه نویی نیز مهم است؛ امیدوارم نگاه‌ها در راستای فوتبال پاک باشد.