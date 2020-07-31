توجه به اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی اولویت سفارتخانه های ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی امروز (جمعه) در نشست با رئیس اتاق بازرگانی گیلان و جمعی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به نقش مهم و راهبردی سفارت ایران در آذربایجان در زمینه مبادلات اقتصادی، کار اقتصادی و همکاری اقتصادی و تجاری با همسایگان اشاره کرد.

وی توجه به اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را اولویت و سیاست همه سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی عنوان کرد و گفت: این روند از قبل وجود داشت اما اکنون با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم تشدید شده است.

موسوی ادامه داد: همسایگان ایران به ویژه در حوزه CIS و جمهوری آذربایجان دارای شرایط، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که برای جمهوری اسلامی ایران مهم و بالعکس ایران نیز دارای ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی است که این پتانسیل‌ها برای همسایگان مهم است.

وی در ادامه به برنامه‌های خود بعد از انتصاب به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان اشاره و با تاکید بر اولویت فعالیت‌های اقتصادی، افزود: باید ظرفیت‌های خود را به حالت تعادل تبدیل و بالفعل کنیم و این ظرفیت‌ها به ویژه در جمهوری آذربایجان که به عنوان یک مقصد صادراتی برای ما تلقی می‌شود، مهم است و از طرفی در سال جهش تولید به جهش صادرات دست یابیم.

موسوی با بیان اینکه کشور آذربایجان گذرگاهی برای صادرات کالا و خدمات ایرانی به کشورهای شمالی آسیا و اروپا است، تصریح کرد: متأسفانه نواقصی در روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای دوستی مثل آذربایجان وجود دارد که مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه روابط اقتصادی ما با این کشورها همپای روابط سیاسی خوب حرکت نکرده است، افزود: شرایط محیطی و یا داخلی و یا منطقه‌ای که گاهی بر روی این مسائل تأثیرگذار بوده و ما نتوانسته‌ایم از مزیت‌هایی که داریم استفاده کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: اولویت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان هم‌اکنون اقتصادی است و بنا است دو ملت بزرگ ایران و آذربایجان که دارای اشتراکات فرهنگی، دینی، اقتصادی فراوانی با یکدیگر هستند حجم مبادلات حدود ۵۰۰ میلیون دلاری را به چندین برابر افزایش دهند.

وی با اشاره به وجود فعالان اقتصادی توانمندی در استان‌های شمالی از جمله گیلان، ادامه داد: از دیدگاه‌ها و راهکارهای پیشنهادی آنان در آذربایجان استفاده خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که نیمی از پتانسیل خود را متمرکز به کار اقتصادی کنیم.