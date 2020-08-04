به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز بازرگان شامگاه سه شنبه در حاشیه نشست با معاونان مراکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع ۲۰ موسسه تحقیقاتی و ۳۴ مرکز تحقیقات بخش کشاورزی در سطح کشور فعال است.

وی افزود: منابع پایه آب و خاک و جنگل ها، سرمایه در بخش کشاورزی برای تولید غذا، منابع انسانی و بهره برداران و دانش و مهارت چهار ستون اصلی بخش کشاورزی هستند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: در سه بخش نخست هرچند با محدودیت‌هایی ذاتی روبرو هستیم اما در بخش دانش و مهارت در کشور ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم که در توسعه کشاورزی و ارتقاء تولید اثرگذاری آن ثابت شده است.

وی اضافه کرد: در شرایط تحریم، امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است و و مراکز و موسسات تحقیقاتی به طور مداوم تلاش دارند با دستیابی به علم نوین، نتایج تحقیقات را به دست بهره‌برداران برسانند.

بازرگان از انجام سالانه چهار هزار پروژه تحقیقاتی و معرفی ۵۰ رقم و ۲۰۰ یافته پژوهشی جدید در کشور و معرفی آن به بخش اجرا برای تولید کیفی محصول خبر داد و تصریح کرد: باقلای بدون تانن حاصل پژوهش مرکز تحقیقاتی گرگان است که می‌تواند به رفع مشکلات استان و کشور در حوزه نهاده‌های دام و طیور کمک کند.

وی تاکید کرد: در شرایط تحریم باید بسته حمایتی برای این موضوع در نظر گرفته شود و بتوانیم باقلای بدون تانن را در سبد تغذیه دام و طیور کشور قرار دهیم.