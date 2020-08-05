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۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

امیرعبداللهیان:

آمریکا و رژیم صهیونیستی ذی‌نفعان حادثه دیروز لبنان هستند

آمریکا و رژیم صهیونیستی ذی‌نفعان حادثه دیروز لبنان هستند

مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی، آمریکا را نخستین طرف ذی‌نفع از حادثه دیروز لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان آمریکا را نخستین طرف ذینفع از حادثه دیروز لبنان دانست و گفت: رژیم صهیونیستی طرف دومی است که از هرگونه آسیب به لبنان سوءاستفاده می‌کند و شاید در پشت صحنه این حوادث هم باشد.

وی همچنین با اشاره به مواضع عربستان سعودی در قبال حادثه اخیر لبنان، افزود: مواضع دولت سعودی تاکنون در قبال این حادثه، سازنده تلقی نمی‌شود.

مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، حادثه انفجار در بندر اصلی بیروت را دارای ابعاد متنوعی دانست و گفت: ما به دقت دیدگاه‌های فنی مقامات لبنان را درباره چرایی وقوع این حادثه پیگیری می‌کنیم.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: اکنون همه کشورهای اسلامی و عرب منطقه باید با ارسال کمک‌های فوری برای مردم لبنان به آنان مدد رسانند به ویژه با توجه به سرایت آتش‌سوزی به انبارهای غذایی و دارویی، ملت این کشور دچار مشکل شده‌اند.

کد مطلب 4991857

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