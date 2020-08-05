به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان آمریکا را نخستین طرف ذینفع از حادثه دیروز لبنان دانست و گفت: رژیم صهیونیستی طرف دومی است که از هرگونه آسیب به لبنان سوءاستفاده می‌کند و شاید در پشت صحنه این حوادث هم باشد.

وی همچنین با اشاره به مواضع عربستان سعودی در قبال حادثه اخیر لبنان، افزود: مواضع دولت سعودی تاکنون در قبال این حادثه، سازنده تلقی نمی‌شود.

مدیر کل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، حادثه انفجار در بندر اصلی بیروت را دارای ابعاد متنوعی دانست و گفت: ما به دقت دیدگاه‌های فنی مقامات لبنان را درباره چرایی وقوع این حادثه پیگیری می‌کنیم.

امیرعبداللهیان تاکید کرد: اکنون همه کشورهای اسلامی و عرب منطقه باید با ارسال کمک‌های فوری برای مردم لبنان به آنان مدد رسانند به ویژه با توجه به سرایت آتش‌سوزی به انبارهای غذایی و دارویی، ملت این کشور دچار مشکل شده‌اند.