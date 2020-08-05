اسامی بازیکنان استقلال برای دیدار با شهرخودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی ۲۰ بازیکن استقلال در سفر به مشهد مقدس جهت مصاف با شهرخودرو به شرح زیر است:

سید حسین حسینی، حسین پورحمیدی، روزبه چشمی، محمد دانشگر، وریا غفوری، علی کریمی، مسعود ریگی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، آرش داجلیری، عارف غلامی، سینا خادمپور، سیاوش یزدانی، میلاد زکی‌پور، هرویه میلیچ، شیخ دیاباته، مهدی قایدی، ارسلان مطهری، محمد بلبلی و امیرحسین خدامرادی.

تیم فوتبال استقلال از ساعت ۲۰ روز پنجشنبه در هفته بیست و هشتم نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد مهمان تیم شهرخودرو خواهد بود.