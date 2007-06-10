به گزارش خبرگزای مهر، حجت الاسلام محمد علی رحمانی بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، با اشاره به اینکه اقدام های امنیتی اهمیت مهمی در اداره جامعه دارند بیان داشت: کسانی که برای بهبود زندگی توام با ایمان، رضای خدا و عمل به تکلیف تلاش می کنند حیاتی طیبه خواهند داشت .

وی افزود: ایشان جزء خاصان درگاه پروردگار محسوب می شوند؛ زیرا تمام بسترها برای رشد و تعالی جامعه را ایجاد می کنند .

نماینده ولی فقیه در نیروی انتظامی با برشمردن ویژگی های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: امروز کارکنان نیروهای مسلح، افرادی مکتبی، مؤمن، وفادار و انقلابی هستند که با هدفمندی واخلاص در راه دفاع از کشور تلاش می کنند .

رحمانی در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ناجا

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا در ادامه با اشاره به تأکید حضرت امام (ره) بر هدایت دینی در متن نخستین حکم صادره از سوی ایشان برای مسؤلان عقیدیتی سیاسی و نمایندگان ولی فقیه در نیروهای مسلح، افزود: مسئله هدایت دینی، مقوله ای است که همه ما آرزوی آن را داریم و این همان راه انبیاست و هر فردی که وارد این سازمان می شود، باید توجه داشته باشد که درمسیر هدایت گام بر می دارد .

رحمانی با بیان وظایف ناجا، گفت: نیروی انتظامی، یک نیروی اجتماعی است و نه نظامی؛ هرچند که کارهای نظامی هم انجام می دهد . امروز نیروی انتظامی تنها با افراد و اشرار خرده پا درگیر نیست بلکه در بعضی مأموریت ها با باندهای مخوفی درگیر است که آموزش های فنی بالایی دیده اند و حرفه ای هستند .

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان سخنانش با تقدیر از تلاش های سردار مکاوی پور، در حکمی سردار سرتیپ پاسدار عبدالله محمودزاده را به سمت معاون هماهنگ کننده این سازمان منصوب کرد .

در این مراسم سردار مؤذنیان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ناجا و سردار ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز حضور داشتند .

گفتنی است، سردار سرتیپ پاسدار محمودزاده پیش از این مشاور فرمانده نیروی انتظامی و همچنین رئیس بازرسی کل ناجا بوده است .