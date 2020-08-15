استان قزوین به ۱۰۰ دستگاه دیالیز نیاز دارد

فاطمه اشدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماران خاص در استان دچار مشکلات زیادی اعم از درد و رنج ناشی از بیماری، تأمین هزینه‌های سنگین درمان، کمبود دارو و تجهیزات مدرن پزشکی مواجهند که به دلیل محدودیت‌های اعتباری دولت برای جبران بخشی از این نیازها به مشارکت خیرین بسیار نیاز داریم.

وی تصریح کرد: بیماران کلیوی در استان هم از مشکلات ناشی از در نوبت بودن دریافت کلیه، هزینه‌های سنگین درمان و نبود دستگاه‌های مدرن و به تعداد کافی در همه مناطق مواجهند که انتظار داریم با کمک خیرین بتوانیم این مشکلات را کاهش دهیم.

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین یادآور شد: در استان قزوین حدود ۱۰۰ دستگاه دیالیز داریم فرسوده شده و برای ارائه خدمات مناسب به بیماران کلیوی باید همه این دستگاه‌ها نوسازی و جدید شود.

وی اضافه کرد: با توجه به تشدید تحریم‌ها ورود دستگاه‌های دیالیز هم محدود شده و مشکلات بیشتری برای بیماران ایجاد شده و با تلاش فراوان اخیراً ۵ دستگاه جدید خریداری شده و وارد چرخه خدمت رسانی قرار خواهد گرفت.

اشدری تصریح کرد: در این میان افراد خیری هستند که آمادگی دارند در صورت تخصیص ارز دولتی با خرید و اهدای دستگاه دیالیز در کمک بیماران و مسئولان پزشکی مشارکت کنند که از نمایندگان مجلس انتظار داریم مسیر این کار خیرخواهانه را هموار کنند.

با کمک خیرین دیالیز صفاقی را اجرایی کنیم

وی با اشاره به دیالیز صفاقی برای کمک به بیماران کلیوی اظهار داشت: در دیالیز صفاقی (از فاق، پرده‌ای طبیعی که حفره شکم را می‌پوشاند) استفاده می‌شود و پرده سوراخ‌های کوچکی دارد و به عنوان صافی عمل می‌کند و مواد زائد و مایعات می‌توانند از بدن دفع شوند و مایع دیالیز، از لال لوله پلاستیکی نرم و کوچک به نام کاتتر دیالیز صفاقی به حفره صفاق جریان می‌یابد.

اشدری گفت: کاتتر با یک جراحی کوچک داخل شکم گذاشته می‌شود و حدود ۱۵ سانتی متر از این لوله خارج از شکم و زیر لباس باقی می‌ماند و وسیله‌ای برای اتصال کیسه‌های مایع دیالیز را فراهم می‌کند.

وی افزود: اکثر بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی می‌توانند با دیالیز صفاقی درمان شوند و اکثر افراد از قابلیت انعطاف و استقلالی که با دیالیز صفاقی دارند، رضایت دارند و افراد تحت دیالیز صفاقی می‌توانند زندگی طبیعی داشته باشند و تطبیق برنامه درمانی با کار، مدرسه یا برنامه سفر آسان است زیرا شما شما مسئول درمان خود هستید.

اشدری بیان کرد: هر بیماری که محدوده‌ای از خانه خود را بتواند برای این کار اختصاص دهد می‌تواند از این وسیله استفاده کند و اگر با کمک خیرین بتوانیم بخشی از خانه بیماران را با نوسازی و تجهیزات بهداشتی آماده استفاده از این وسیله کنیم بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

وی گفت: گروه سنی بیماران کلیوی استان قزوین شامل کودکان و بزرگسالان و سالمندان هستند و یکی از خبرنگاران پیش کسوت به نام علی علی محمدی نیز تحت پوشش است و در نوبت پیوند قرار دارد که آرزو می‌کنیم بهبودی ایشان هر چه سریع‌تر محقق شود.

قزوین پایلوت دیالیز صفاقی می‌شود

اشدری گفت: آمادگی داریم با کمک خیرین استان قزوین را به عنوان پایلوت اجرای طرح دیالیز صفاقی قرار دهیم.

وی اظهار داشت: سال گذشته حدود ۴۰ بیمار کلیوی در استان عمل پیوند را انجام دادند و در حال حاضر افراد متقاضی پس از ثبت نام در سامانه پیوند وزارت بهداشت و بررسی دقیق پرونده آنها می‌توانند در نوبت پیوند قرار گیرند.

نبود مرکز پیوند اعضا در قزوین مشکل ساز است

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین تصریح کرد: متأسفانه به دلیل نزدیکی قزوین به پایتخت هنوز مرکز پیوند اعضا ر استان راه اندازی نشده و مراجعه بیماران به تهران و استان‌های همجوار مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد می‌کند که باید برای آن تدبیر کنیم.

وی بیان کرد: امیدواریم با کمک خیرین و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان مجلس تمهیدات لازم برای راه اندازی مرکز پیوند در استان مهیا شود.

اشدری افزود: از شهرداری انتظار داریم بخشی از فضای تبلیغات درون شهری را در اختیار انجمن قرار دهد تا در فصول مختلف بتوانیم برای فرهنگ سازی و جلب مشارکت خیرین و کمک به اجرای طرح صفاق و تأمین دستگاه دیالیز اقدامات بیشتری صورت گیرد.