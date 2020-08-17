برای عمومی کردن ورزش باید از مدارس و دانشگاه استفاده کرد

مهدی شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش ورزش همگانی در زندگی مردم گفت: ورزش همگانی در واقع متولی اصلی نهادینه سازی ورزش در کشور است و در ابعاد مختلف کارکردها و کاربردهای مختلفی دارد. در کشور ما در بین فدراسیون های مختلف ورزشی، معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت ورزش متولی اصلی است و در ادامه فدراسیون همگانی.

مدیرکل دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در ادامه تأکید کرد: با روی کار آمدن نیروهای جوان اتفاقات خوبی رخ داده است. حدود یک سال گذشته نیروهای جوان و ساختار جدید در فدراسیون همگانی به سمت و سویی حرکت کرده که مردم را به ورزش همگانی علاقه مند کند. اگر نگاهی به فعالیت های شش سال گذشته بیندازیم، شاید تنها همایش دوومیدانی و دوچرخه سواری را شاهد می بودیم اما امروزه رویدادها و کمپین های مختلفی مانند پویش آماده باش در جریان است.

وی در ادامه تأکید کرد: در این روزهای کرونایی اتفاقاتی رخ می دهد که مردم را به تحرک بیشتر وادار کنیم. ما نیز در دانشگاه فنی و حرفه ای هر کمکی که بتوانیم انجام خواهیم داد. جشنواره های مجازی را راه اندازی کرده ایم، فعالیت ها و کارهای خود را مدیریت می کنیم تا به افزایش و توسعه فعالیت های بدنی و در نهایت نهادینه سازی ورزش کمک کنیم.

شریعتی درباره چاقی مفرط و کم تحرکی مردم افزود: به دلیل توسعه تکنولوژی خواه ناخواه انسان به زندگی ساکن روی آورده، هر چقدر بتوانیم برای افزایش فعالیت بدنی مردم از فناوری استفاده کنیم، بهتر است. رشته ها و انجمن های مختلفی در فدراسیون همگانی داریم، در واقع فدراسیون همگانی یک وزارت همگانی است که با توجه به تدوین سیاست های جدید به ویژه در یک سال گذشته، به نهادینه کردن ورزش در زندگی مردم کمک می کند.

وی در پایان گفت: از این نکته نباید غافل شویم که اگر قرار است اتفاقی بنیادین رخ دهد، باید از مدارس و دانشگاه ها استفاده کنیم و در آینده نتایج آن را ببینیم که ورزش در رأس کارهای مردم قرار گرفته است.