امام حسین(ع) اسلام ناب را زنده کرد/ اهل بیت عامل وحدت شیعه و سنی

خبرگزاری مهر - گروه استانها، به محرم، ماه غلبه خون پاک بر زور و تزویر، پول و ثروت، جاه طلبی و منفعتجویی نزدیک میشویم. ماهی که در آن سالار شهیدان جلو چشم خانواده خود در خاک کربلا توسط نااهلان به شهادت رسید.
عظمت و بزرگی امام حسین (ع) در حدی بوده است که پس گذشت قرنها نه تنها رنگ خونش کمرنگ نشده بلکه روز به روز سرخی آن بیشتر میشود و این سرخی جاذبهای دارد که از سراسر جهان مردم را دلباخته خود میکند.
فرقی نمیکند فرد در اروپا زندگی کند و یا در قاره سیاه؛ یا مسیحی باشد و ارمنی. در هر صورت آشنایی با امام سوم شیعیان مساوی با خادم او شدن است.
اما طی سالیان اخیر تلاشهای زیادی شده است که در بین مسلمانان اختلافهایی بیفتد. دشمن سعی داشته با ایجاد شکاف بین شیعه و سنی، اختلافهای مذهبی ایجاد کند تا بتواند خود از آب گل آلود ماهی بگیرد. اما تا کنون موفق نبوده است. جدای از بصیرت علمای اهل تسنن و شیعه که از نقشههای بیگانگان آگاهاند، عواملی چون خون پاک امام حسین (ع) است که این دو گروه را در کنار یکدیگر قرار داده است.
علمای اهل تسنن خراسان شمالی نیز در همین راستا حرکت میکنند؛ آنها در آستانه ماه محرم ارادت و دل باختگی خود به شهید تشنه کربلا را نشان دادند تا این امر بیش از پیش وحدت شیعه و سنی خراسان شمالی را مستحکم کند.
امام حسین (ع) اسلام ناب را زنده کرد
در این راستا الله یار آخوند درخشان، امام جماعت اهل سنت مسجد حنفیه بجنورد در گفتگو با مهر اظهار کرد: زمانی که اسلام در خطر تحریف و نابودی قرار میگرفت و نزدیک بود که اسلام ناب به دست فراموشی سپرده شود، امام حسین (ع) با قیام سرنوشت ساز خود، آموزههای اصلی این دین را دوباره زنده کرد.
وی افزود: مطالعه زندگی آن حضرت درس مقاومت و ایستادگی در برابر ظالمان را به ما یاد میدهد؛ استقامت و ایستادگی در برابر دشمن یکی از درسهای این حرکت الهی است که سبب خواهد شد در برابر دشمنان مقاومتر شویم.
آخوند درخشان تصریح کرد: اگرچه همه پیامبران برای اهداف مقدس خود سختیها و دشواریهای زیادی کشیدهاند، اما امام حسین (ع) برای اهداف مقدس خود از بالاترین سرمایهها که شامل بهترین یاران، خاندان و حتی نوامیس ایشان بودند، گذشت تا دین جد خود، رسول اکرم (ص) را زنده و دشمنان را خوار و ذلیل کند.
مسلمانان باید جایگاه این امام را بشناسند
بایرام آخوند دهش، امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول الله بجنورد نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: در کتب مذهبی اهل سنت حدیثی از پیامبر اسلام (ص) هست که میفرماید: «امام حسن (ع) و امام حسین (ع) سرور جوانان اهل بهشت هستند»؛ که با کمی تفکر در این حدیث میتوان از جایگاه این دو امام (ع) نزد خداوند و پیامبر اعظم (ص) آگاه شد.
وی با تاکید بر جایگاه ویژه این امام افزود: امام حسین (ع) از فرزندان رسول خداست و احترام به ایشان احترام به پیامبر است.
آخوند دهش در ادامه با اشاره به لزوم شناخت امام حسین (ع) توسط مسلمانان جهان گفت: باید جایگاه این امام بزرگوار به خوبی شناسایی شود زیرا که ادامه حیات دین اسلام را مدیون ایثارگریها و شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران وفادارش هستیم.
درس کربلا ایستادگی در مقابل ظلم و ستم بود
عبدالغدیر آخوند صدری، مدرس حوزه علمیه مرادیه روستای پرسه راز و جرگلان نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: امروز با حفظ وحدت و الگو قرار دادن سید و سالار شهیدان است که میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم.
وی افزود: علمای اهل سنت احترام و جایگاه خاصی برای سالار شهیدان قائل هستند و همیشه در سخنان خود از ایشان و فداکاریهای وی یاد میکنند.
آخوند صدری با اشاره به شخصیت والای این امام بیان کرد: زبان ما انسانها از بیان بزرگی، جایگاه و رشادتهای امام حسین (ع) و یاران با وفای او در دفاع از اسلام و ارزشهای والای آن ناتوان است.
این عالم اهل سنت خراسان شمالی در ادامه اخلاق و ایثار را از عوامل پیشرفت جوامع اسلامی دانست و اضافه کرد: در واقع در صحرای کربلا بهترین انسانها برای هدفهای بزرگی جان خود را فدا کردند تا ما یاد بگیریم هرگز در مقابل ظلم و ستم و به ناحق تسلیم نشده و همیشه مقاومت و ایثار داشته باشیم.
از اهداف اهل بیت دور نشویم / حفظ وحدت واجب است
بیکدردی آخوند ساعدی، مدیر حوزه علمیه اهل سنت حنفیه روستای سوخسو هاشم راز و جرگلان در گفتگو با مهر با تاکید بر رشادتهای امام حسین (ع) برای اسلام اظهار کرد: امام حسین (ع) در دوران کودکی در کنار پیامبر اکرم (ص) رشد کرد و برای گسترش اسلام همواره در کنار رسول الله و در تمامی لحظهها بود.
وی افزود: یاران با وفای امام حسین (ع) ایثارگران واقعی بودند، این یاران از تعلقات دنیا و مادیات رها شدند زیرا اگر وابستگی به مال دنیا داشتند امام حسین (ع) را نمیتوانستند همراهی کنند.
آخوند ساعدی یادآور شد: یاران آن امام (ع) افرادی شجاع و دلیری بودند که ریشه شجاعت آنها در ایمان حقیقی به خدا بود زیرا هرچه ایمان قوی باشد، شجاعت نیز بیشتر میشود.
عالم اهل سنت خراسان شمالی بیان کرد: در این بین ما باید در هر مکان و شرایطی که هستیم از هدف والای اهل بیت (ع) یعنی از زنده نگاه داشتن اسلام و وحدت دور نشویم.
قیام امام حسین (ع) برای نجات اسلام بود
نظر آخوند رستگاری، مدیر حوزه علمیه رحیمی اهل سنت روستای بگ پولاد راز و جرگلان نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: قیام امام حسین (ع) برای گرفتن ریاست نبود بلکه برای نجات اسلام از خطری بود که آن را تهدید میکرد به گونهای که وقتی احساس کرد اسلام در خطر است برای نجات آن در مقابل یزید ایستاد.
وی افزود: اهل سنت همیشه در نمازهای یومیه خود به پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش درود میفرستد؛ اهل سنت ارادت خاصی به اهل بیت رسول الله دارند و نباید فراموش کنیم که قیام و شهادت امام حسین (ع) باعث شد که مسلمانان وحدت داشته باشند و همیشه در مقابل ظالمین بایستند.
آخوند رستگاری در انتها گفت: نباید فکر کنیم امام حسین (ع) متعلق به مسلمانان است بلکه همه آزادی خواهان جهان نیز در آزادی و قیام در مقابل حکام ظالم و ستمگر، امام حسین (ع) را الگوی خود قرار میدهند.
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