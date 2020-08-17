به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون کشتی، «الیاس بک بولاتوف» آزادکار روسی الاصل که به تازگی به تیم ازبکستان پیوسته و مدال طلای قهرمانی آسیا در وزن ۷۰ کیلوگرم را نیز از آن خود کرده گفت: هم اکنون تمرینات خود را در کوه های البروس به همراه مربی و چند کشتی گیر دیگر از جمله رشید قربان اف و جبرئیل شاپیف دنبال می کنیم.

وی در مورد تمرینات آماده سازی خود تصریح کرد: منتظر حضور در رقابت های جهانی در آذرماه هستیم، البته اگر برگزار شود.

بک بولاتوف در مورد حفظ آمادگی خود در شرایط وجود ویروس کرونا و قرنطینه گفت: توانستم وزن خود را حفظ کنم، بیشتر در مناطق باز و کوه تمرین کردم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون پس از طی مصدومیت در شرایط خوبی قرار دارم و امروز برای من فرصت خوبی است که بتوانم توانمندی های خود را نشان دهم اما از برگزاری مسابقات محروم هستیم. من ۳۰ سال دارم اما هنوز از مبارزه کردن خسته نشدم و از هر فرصتی برای حاضر شدن بر روی تشک کشتی استقبال می کنم.