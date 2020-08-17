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۲۷ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۲۵

نماینده بندر ماهشهر در مجلس:

اجازه استخدام‌ غیربومی را نخواهیم داد/برخورد قانونی با متخلفان

اجازه استخدام‌ غیربومی را نخواهیم داد/برخورد قانونی با متخلفان

ماهشهر- نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: با مدیرانی که نیروهای غیربومی در این حوزه جذب کنند، برخورد قانونی می‌شود.

حبیب آقاجری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به تجمعات اخیر مقابل بیمارستان نفت بندر ماهشهر اظهار کرد: کمیته‌ای برای نظارت بر استخدام‌ها در حوزه انتخابیه تشکیل شده است.

وی افزود: هیچ شرکت پتروشیمی و نهادی حق ندارد به استخدام‌های غیربومی اقدام کند و مدیران در صورت تخطی از این موضوع مورد مؤاخذه و برخورد قرار قانونی خواهند گرفت.

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: همه شرکت‌ها، ارگان‌ها و ادارات باید برای استخدام نیرو از افراد بومی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی در خصوص استخدام‌های غیر بومی‌های در شهرستان ماهشهر صورت گرفته است.

کد مطلب 5000539

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    نظرات

    • hadi IR ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام تازمانی که مسولین بومی نباشند این کارنشدنی هست اول مسولین شرکتهابایدبومی باشنداگربرسطح دانش ومدرک اونهانگاه بندازیدچنین افرادی باتجربه بالاتروبهترین مدارکی که درزمینه کاری باشدرادارامیباشیم تمام

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