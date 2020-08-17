اجازه استخدام‌ غیربومی را نخواهیم داد/برخورد قانونی با متخلفان

حبیب آقاجری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به تجمعات اخیر مقابل بیمارستان نفت بندر ماهشهر اظهار کرد: کمیته‌ای برای نظارت بر استخدام‌ها در حوزه انتخابیه تشکیل شده است.

وی افزود: هیچ شرکت پتروشیمی و نهادی حق ندارد به استخدام‌های غیربومی اقدام کند و مدیران در صورت تخطی از این موضوع مورد مؤاخذه و برخورد قرار قانونی خواهند گرفت.

نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: همه شرکت‌ها، ارگان‌ها و ادارات باید برای استخدام نیرو از افراد بومی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اعتراضاتی در خصوص استخدام‌های غیر بومی‌های در شهرستان ماهشهر صورت گرفته است.