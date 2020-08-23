به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی صبح یکشنبه به اتفاق جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان همدان و در اولین روز هفته دولت با حضور در گلزار شهدا، با آرمان‌های شهدای انقلاب، دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم تجدید بیعت کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی پیمانی دوباره بستند.

استاندار همدان در این مراسم ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس، گفت: دولت همواره خود را مدیون خون شهدای هشت سال دفاع مقدس و پایبند آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی می‌داند.

سیدسعید شاهرخی گفت: با وجود تحریم‌های ظالمانه که به نوعی جنگ اقتصادی استکبار جهانی با مردم ایران محسوب می‌شود، دولت در سال‌های گذشته طرح‌های عمرانی و زیر ساختی را به پایان رساند.

شاهرخی در ادامه ضمن رونمایی از یادبود سرداران شهید استان همدان و تشکر و قدردانی از شهردار و مجموعه شهرداری به خاطر تهیه این المان، گفت: با توجه به اینکه سالن همایش‌های استانداری، به نام شهدای همدان نام‌گذاری شده، ضرورت دارد این نماد در سالن شهدای استانداری همدان نیز نصب شود.