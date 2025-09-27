به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، آئین گرامیداشت این ایام و تکریم شهدای والامقام به ویژه شهدای دولت و هشت شهید مجموعه استانداری و فرمانداری‌های تابعه استان، صبح امروز شنبه با حضور خانواده‌های شهدا، استاندار، معاونان و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم ابراهیم معتمدی در سخنانی با تبریک هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره همه شهدا، به ویژه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و تأکید کرد: ما باید ادامه‌دهنده راه این عزیزانی باشیم که در این مسیر حرکت کردند و جانفشانی کردند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر، خاطرنشان کرد: به دستور استاندار، موضوع ایجاد المان‌هایی در سطح استان، شهرها و دستگاه‌های اجرایی به منظور گرامی‌داشت یاد شهدا و تجلیل از خانواده‌های آنان به ویژه در بین کارمندان، در دستور کار قرار گرفت که در همین راستا، امروز از یادمان هشت شهید مجموعه استانداری و فرمانداری‌های استان رونمایی شد تا این مسیر همواره زنده و پویا نگه داشته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه‌های معیشتی کارمندان اشاره و اظهار کرد: با کمک مجموعه مدیریت استان، نمایندگان و پیگیری‌های وزارت کشور، این وضعیت باید سر و سامان پیدا کند و همه تلاشمان را برای انجام کارهای ماندگار و نه موقت، به کار خواهیم بست.

وی در پایان از خیرین، بازنشستگان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، قدردانی کرد.