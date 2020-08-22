عشق به حسین(ع) کرونا را مغلوب کرد/ نذر آزادی در حسینیه ایران

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: هر سال در روزهای نخست ماه محرم، حسینیه ایران یکپارچه عزاداری و سینه زنی بود و نوای همخوانی نوحه‌ها از هر کوی و برزن به گوش می‌رسید اما امسال کرونا شکل و سبک این عزاداری‌ها را تغییر داده است.

گرچه سبک و سیاق عزاداری‌ها دستخوش تغییراتی شده و کرونا فاصله‌ها را افزایش داده اما دل‌های مؤمنان در حسینیه ایران به یکدیگر نزدیک‌تر شده و شکل جدیدی از عزاداری و نذورات در هیئات مذهبی و در بین عامه مردم به چشم می‌خورد.

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که هر سال در ماه محرم در یزد رقم می‌خورد، نذورات بزرگ مردم و هیئات مذهبی بود و امسال با کاهش چشمگیر نذورات به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، این نذورات بسیار محدود شده است.

در برخی هیئات گاه روزانه برای ۵ هزار عزادار حسینی غذا طبخ می‌شد که امسال به منظور کنترل کرونا این نذورات محدودتر و گاه به طور کامل برچیده شده است.

اجاق دل‌های مردم عزادار امام حسین (ع) گرم‌تر از همیشه

گرچه اجاق بسیاری از هیئات مذهبی امسال برای طبخ غذا خاموش است اما اجاق دل‌های مردم گرم‌تر از سال‌های قبل، نذورات را به سمت و سوی همدلی و گره‌گشایی از کار دیگران پیش برده است.

هر سال در کنار نذورات عادی، نذرهایی نظیر نذر کتاب، نذر خون، نذر خدمت در آسایشگاه‌های سالمندان کم و بیش به چشم می‌خورد که این نذورات امسال بسیار پررنگ‌تر از قبل شده است.

در کنار این نذورات، امسال نذر سلامت و راه اندازی موکب‌های سلامت در کنار خیمه‌های عزا نیز راه‌اندازی شده و مردم نذورات خود برای طبخ غذا را به سمت خرید و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده به ویژه در مناطق کمتر برخوردار شهر برده‌اند.

نذر آزادی زندانیان زیباترین جلوه همدلی در محرم امسال

یکی از زیباترین جلوه‌های همدلی در محرم امسال، نذر آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد است و امسال تاکنون چند هیئت اقدام به آزادی این افراد و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده‌هایشان کرده‌اند.

این اقدام ارزشمند حتی به یک پویش تبدیل شده و ستاد دیه استان یزد، طرح «هر هیئت آزادی یک زندانی» را با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، اداره کل زندان‌های استان و خانه صلح و اندیشه یزد را به مرحله اجرا درآورده است.

کمک ۲۰۰ میلیون ریالی هیئت مسجد جامع یزد برای آزادی ۲ زندانی

یکی از نخستین هیئاتی که طلایه‌دار اجرای طرح هر هیئت آزادی یک زندانی شد، هیئت عزاداران حسینی مسجد جامع کبیر یزد بود که در آستانه ماه محرم با پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به این پویش پیوست.

این هیئت با اهدای ۲۰۰ میلیون ریال، زمینه آزادی دو زندانی را فراهم آورد.

کمک ۵۰ میلیون تومانی هیئت کوشک‌نو برای آزادی ۵ زندانی

هیئت کوشک‌نو یزد نیز ۵۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد از محل نذورات مردمی اختصاص داد.

این هیئت توانست در آستانه ماه محرم، مقدمات آزادی پنج زندانی را با مشارکت ستاد دیه استان یزد فراهم کند.

هیئت عزاداری کوشک‌نو با مراجعه به ستاد دیه استان یزد، آمادگی خود را برای اختصاص هزینه‌های عزاداری امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد.

کمک ۲۵۰ میلیون ریالی هیئت عزاداران ۱۴ معصوم بنستان

هیئت عزاداران حسینی چهارده معصوم بنستانی‌های مقیم یزد نیز امسال مبلغ ۲۵ میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ستاد دیه استان کمک کردند.

اعضای این هیئت در کنار عزاداری خود در محرم امسال که با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود، طی آئینی ویژه به پویش هر هیئت آزادی یک زندانی پیوستند.

کمک ۳۸۰ میلیون ریالی هیئت خویدک یزد به ستاد دیه استان یزد

هیئت خویدک یزد هم به یاد پیرغلام امام حسین، میرزا علی دشتی خویدکی، مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال را نذر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ستاد دیه استان کرد.

حسین دشتی خویدکی فرزند پیرغلام امام حسین (ع)، این مبلغ را به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد اهدا کرد و به پویش هر هیئت آزادی یک زندانی پیوست.

وی هدف از این اقدام خداپسندانه را ترویج فرهنگ آزادگی سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) بیان کرد و گفت: هر سال سالگرد درگذشت میرزا علی دشتی خویدکی در ایام محرم برگزار می‌شد اما امسال به دلیل شیوع کرونا، تصمیم گرفتیم هزینه این مراسم را به آزادی زندانیان جرایم مالی غیرعمد اختصاص دهیم.

مدیر ستاد دیه استان یزد در مورد این پویش به خبرنگار مهر گفت: پویش هر هیئت مذهبی، آزادی یک زندانی به منظور آزاد کردن افرادی که به دلایلی غیر از کلاهبرداری گرفتار حبس شده و توانایی مالی برای پرداخت دیون خود را ندارند، به راه افتاد.

استقبال خوب هیئات مذهبی از پویش آزادی زندانیان جرایم مالی

اسلام افشون با اشاره به تبیین این طرح در هیئات مذهبی بیان کرد: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از این طرح صورت گرفته و تاکنون چندین هیئت در این طرح مشارکت کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد: در دهه اول محرم با مشارکت بسیار خوب هیئات مذهبی و مردم بتوانیم شاهد آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم مالی غیرعمد در استان باشیم.

افشون با بیان اینکه اکنون حدود ۲۵۰ نفر به دلیل بدهی و عدم توانایی پرداخت آن در زندان‌های استان به سر می‌برند، افزود: رقم بدهی برخی از این افراد سنگین است و به طور قطع برگزاری چنین پویش‌هایی می‌تواند زمینه آزادی این افراد را فراهم آورد.

پویش‌ها و نذورات جالب دیگری نیز در سطح استان در حال انجام است که نشان از همدلی مردم دارد، مردمی که امسال ویروس کرونا بین آنها در صفوف عزاداری فاصله انداخت اما دل‌های آنها را به یکدیگر نزدیکتر کرد.