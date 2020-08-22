به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائب اهل الحق» عراق در سخنانی اظهار داشت: اوضاع اخیر در بصره با هدف تغییر استاندار است و بر این باوریم که این یک موضوع سیاسی است که گروهی پشت آن هستند.

بر اساس این گزارش، وی ادامه داد: هدف قراردادن فعالان اجتماعی موضوعی است که مدتی متوقف شده بود. سوال این است که چرا دوباره این ماجرا شروع شده است و چه کسی از آن نفع می‌برد؟

الخزعلی افزود: برخی طرف‌های صاحب نفوذ هستند که پروژه سیاسی آنها تنها مبتنی بر ایجاد هرج و مرج در بصره است. همان گروه‌ها و جریان‌هایی که خبر ترور فعال رسانه‌ای را پخش می‌کنند، همان‌ها او را به قتل رساندند.

دبیرکل عصائب اهل الحق اعلام کرد: خانم دکتری که در بصره کشته شد مواضع مثبتی در خصوص دفاع از عراق داشت و مواضع خوبی در رابطه با حشد شعبی گرفته بود.

وی این سوال را مطرح کرد که چه کسانی از ایجاد هرج و مرج در بصره نفع می‌برند؟ آیا کسانی هستند که می‌خواهند در شرایط کنونی و قبل از برگزاری انتخابات، کنترل بصره را در دست خود داشته باشند؟