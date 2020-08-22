شور محرم در «بروجرد» اوج گرفت/ هر خانه یک حسینیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هر گوشه را که نگاه کنی پرچم عزای حسینی برافراشته شده و شهر سیاه پوش شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش شده است.

هر یک از مردم به هر شکلی که توانسته‌اند و شرایط اجازه داده، ارادت خود را به سیدالشهدا (ع) به نمایش گذاشته‌اند؛ یک نفر سقاخانه کوچکی در خانه خود به راه انداخته است، یکی دیگر نذری توزیع می‌کند و هیئتی‌ها هم مراسمات عزاداری را در فضاهای روباز و بزرگ با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بر پا کرده‌اند.

در این میان بسیاری نیز به پویش «هر خانه یک حسینیه» پیوسته‌اند و خانه‌های خود را به حسینیه‌های کوچکی تبدیل کرده‌اند تا از منازل خود در رسای سرور و سالار شهیدان نوحه سرایی کنند.

در زادگاه آیت الله بروجردی نیز مردم با نصب پرچم سیاه بر سر در منازل خود، عزای سیدالشهدا (ع) را اقامه کرده کرده‌اند و روضه‌های خانوادگی را به راه انداخته‌اند؛ کوچکترهای خانواده دور هم جمع می‌شوند و یکی نوحه می‌خواند و دیگران سینه زنی می‌کنند تا عشق به اهل بیت (ع) در همین کودکی در جان و دل ریشه کند.

هیئت‌های خانوادگی بزرگترها هم در منازل به راه است و به راستی که کرونا مغلوب عشق و ارادت مردم بروجرد به شهدای دشت کربلا شده است.

ویدئویی از منازل مردم بروجرد که حسینیه شده است، را در زیر می‌توانید ببینید:

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مردم بروجرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، روضه‌های خود را به فضاهای روباز و یا کوچه‌ها منتقل کرده‌اند تا هم سلامت عزاداران حسینی حفظ شود و هم عزای حسینی به بهترین نحو اقامه شود.

تصاویری از برگزاری مراسمات عزاداری در کوچه‌های بروجرد و یا در دیگر مکان‌های روباز را در زیر می‌بینید:

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