هوک: برجام حتی امضا ندارد/ ترامپ دنبال توافق خوب است!

به گزارش خبرگزاری مهر، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با یک رسانه معاند، بار دیگر ادعای خود مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه را پیش کشید و گفت: دولت آمریکا امیدوار است تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که در زمان ریاست‌جمهوری باراک اوباما برداشته شدند، تا ۲۹ روز دیگر بازگردند.

این ادعای هوک در حالی است که ۱۳ عضو شورای امنیت از جمله طرفین اروپایی برجام، در بیانیه‌هایی یادآوری کردند از آنجا که آمریکا به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای خارج شده، حقی برای فعال کردن مکانیسم ماشه ندارد چه برسد به آنکه بخواهد برای بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، روزشمار تعیین کند.

هوک در ادامه اظهارات خود مدعی شد: برجام یک تعهد سیاسی است که حتی امضا ندارد و از نظر قانونی و حقوقی هم اجباری نبوده است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ترجیح ترامپ این است که دولت‌های باقی‌مانده در برجام با دیپلماسی آمریکا علیه ایران همراه شوند زیرا این دیپلماسی در تضعیف حکومت ایران و گروه‌های وابسته به آن، بسیار موفق عمل کرده است.

هوک همچنین بار دیگر با تاکید بر اینکه کارزار فشار حداکثری ادامه خواهد داشت؛ این ادعا را تکرار کرد که هدف ترامپ دستیابی به توافقی جامع با ایران است که برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و همچنین رفتارهای منطقه‌ای این کشور را در بر بگیرد.

در حالی که شورای امنیت از جمله شرکای اروپایی آمریکا با تمدید تحریم تسلیحاتی و همچنین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مخالفت می‌کنند؛ هوک با این ادعا که دولت ترامپ آماده مذاکره برای رسیدن به یک توافق خوب است، مدعی شد: در زمینه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، پس از مدتی، دیگر کشورها با ما همراه خواهند شد.

او همچنین گفت یکی از پیامدهای خروج آمریکا از برجام، توافق امارات و رژیم صهیونیستی بوده است.

وی در این باره مدعی شد: برجام از دید امارات و اسرائیل، خیانت به امنیت این کشورها بود و اگر آمریکا راهبرد اشتباهی در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، ایجاد تفاهم میان کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اسرائیل غیرممکن می‌شود.