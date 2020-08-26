به گزارش خبرنگار مهر، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) بامداد چهارشنبه ۵ شهریورماه در فضایی معطر به ذکر اهل بیت علیه السلام نصب شد.
این دیوارنگاره یکی از نقاشیهای جدید حسن روح الامین از صحنه عاشورا با عنوان «در مصاف» است و با شعار «پشت به پشت و صفشکن / کیست حریف تن به تن» رونمایی شد.
بر این اساس، همزمان با اکران جدیدترین دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج)، مداحان نوحهسرایی کردند و هم صدا با آسمانها و زمین در رثای حسین (ع) روضه خواندند.
درباره داستان این دیوارنگاره آمده است: «در آن لحظات و ساعت آخر، آنقدر بر این بچهها و کودکان، بر این دختران صغیر و بر اهل حرم تشنگی فشار آورد که خود امام حسین و اباالفضل با هم به طلب آب رفتند. اباالفضل تنها نرفت؛ خود امام حسین هم با اباالفضل حرکت کرد و به طرف همان شریعه فرات -شعبهای از نهر فرات که در منطقه بود- رفتند، بلکه بتوانند آبی بیاورند. این دو برادر شجاع و قویپنجه، پشت به پشت هم در میدان جنگ جنگیدند. یکی امام حسین در سن نزدیک به شصت سالگی است، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو نامآوران بینظیر است. دیگری هم برادر جوان سیوچند سالهاش اباالفضل العبّاس است، با آن خصوصیاتی که همه او را شناختهاند. این دو برادر، دوش به دوش هم، گاهی پشت به پشت هم، در وسط دریای دشمن، صف لشکر را میشکافند. برای اینکه خودشان را به آب فرات برسانند، بلکه بتوانند آبی بیاورند.» (رهبر معظم انقلاب اسلامی نماز جمعه ۱۳۷۹/۱/۲۶)
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