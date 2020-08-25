به گزارش خبرگزاری مهر، رئیسجمهور طی نشستی به پرسشهای مدیران ارشد رسانههای همگانی کشور پاسخ داد. متن پرسشهای مقامهای ارشد رسانههای همگانی به این شرح است:
علیرضا بختیاری مدیرمسؤول روزنامه دنیای اقتصاد در این نشست گفت: سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت این ایام و همچنین تبریک هفته دولت. آقای دکتر رسانهها سعی میکنند همه محدودیتهای داخلی و خارجی شما را درک کنند، از مجموع زحمات شما خصوصاً در حوزه سیاست خارجی که انصافاً کار بسیار تاریخی و ارزشمندی انجام شد و عمده آن محصول زحمات شما و شخص وزیر خارجه بوده جای تشکر و تقدیر دارد، از سعه صدری که تا الان به خرج دادید و امیدوارم بیشتر به خرج دهید پیشاپیش سپاسگزارم. در حوزه مسائل اقتصادی یک احساس آشفتگی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی از این دولت استنباط میکنیم، شاید اختصاص به این دولت هم ندارد در دولتهای قبلی هم در واقع چنین آشفتگی بوده، برای مثال عرض میکنم شما سال ۹۳ تا ۹۶ را روی سیاستهای مالی تمرکز کردید پس سیاستهای ارزی را رها کردید و منجر به آن پرش قیمت ارز شد و بعد اعلام کردید که آن بحث ارز ۴۲۰۰ پیش آمد، اینکه میگویم مشخص نیست که هر کسی به هر میزانی ارز بخواهد به او ارز میدهیم برای هر کالایی، به هر حال سرمایهگذار و فعال اقتصادی باید سیاستهای دولت برای او قابل پیشبینی باشد نمیشود شما سیاستگذاری کنید و این سیاستگذاری برای فعالان اقتصادی قابل پیشبینی نباشد بعد بر اساس همان سیاستها فعالان اقتصادی مورد مواخذه قرار بگیرند.
یا در حوزه سیاستهای سکه شما اعلام میکنید که هر کسی هر میزانی سکه میخواهد بخرد پیش فروش میکنیم و همان آدمها و همان فعالان اقتصادی را که سکه خریدند با آنها برخورد میکنید، یک روز خدمت دکتر نوبخت عرض کردم، گفتم آقای دکتر به نظرم در واقع یک خلاء تئوریک در حوزه سیاستگذاری اقتصادی در مجموعه دولتها به نظر میرسد که وجود دارد و تکلیف بخش خصوصی روشن نیست، این دولت را عرض نمیکنم آیا در واقع مجموعه کشور، آیا بخش خصوصی واقعی را قبول دارد، آیا قبول ندارد، آیا با این سیاستهای غیرقابل پیشبینی دولت به نظر شما سرمایهگذار خارجی یا داخلی حاضر به سرمایهگذاری در این کشور هست؟ اینکه ما مرتب قوانین و مقرراتمان را تغییر بدهیم آیا سرمایهگذار میتواند پیشبینی کند که چه کار باید بکند؟ به نظرم این خلائی که الان وجود دارد شاید در این یک سال باقیمانده دولت میشود یک سیاستگذاری جامع و کلان، هم برای این یک سال هم برای سالهای آتی به نظرم همه این رسانههایی که دور این میز نشستند یا رسانههای کشور حاضر هستند که واقعاً کمک کنند این تصمیماتی که منجر به حداکثرسازی منافع ملی کشور باشد و بعید میدانم رسانهای باشد که حاضر نباشد به این موضوع کمک کند ولی دو اشکال اساسی دارد اول اینکه هیچ پیوست رسانهای ندارد یعنی نمیدانیم و رسانهها نمیدانند که واقعاً سیاستهای دولت آیا مدون و منظم در یک حوزههایی قابل دوام و ثبات هست یا خیر؟ آیا برنامهای برای این موضوع دارید یا خیر؟
بزرگترین دستاورد دولت در ذهن مردم برجام است
محمدرضا نوروزپور مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در این نشست از رئیس جمهور پرسید: به رغم دستاوردهای زیادی که دولت تدبیر و امید در هفت سال گذشته داشته در محافل رسانهای و افکار عمومی دولت جنابعالی را به نام دولت دیپلماسی، دولت مذاکره و دولت سیاست خارجی میشناسند و بزرگترین دستاورد دولت همچنان در ذهن مردم برجام است، به هر حال مردم این را متوجه شدند که کشور ما برای اولین بار شاید در طول تاریخ بعد از انقلاب که تقریباً کم نظیر بود با شش کشور قدرتمند دنیا سالها مذاکره کرد و در دولت شما این مذاکرات شدت گرفت و به نتیجه رسید، فارغ از نتیجه آن که برجام بود خودِ نفس این مذاکرات پشت آن قدرت جهانی واقعاً بی نظیر بود، در این مذاکراتی که رفت و برگشت و چالش و گفتوگو، عقب و جلو رفتن داشت، به هر حال مسائلی که بود واقعاً بی نظیر و خودش یک موفقیت بزرگ بود. برجام ثمرات بسیار زیادی داشت که تکرار آن از حوصله خارج است اما در همین دولت جنابعالی بود که توان دفاعی کشور افزایش پیدا کرد به هر حال پهپاد بسیار پیشرفته و برتر ایالات متحده آمریکا توسط موشکهای ساخت داخل و متخصصین همین کشور و در همین دولت در وزارت دفاع و صنایع دفاع ما ساقط شد. اما یک بخشهایی از این دستاوردها گفته میشود و روی آن تاکید میشود ولی قسمت دیگر یک جوری نادیده گرفته شده، آیا به نظر جنابعالی میتوانیم این را بگوییم که در دوره شما توازنی برقرار شد بین دو بال دیپلماسی و توان دفاعی کشور؟ اینها را اگر بخواهیم وجههای بگوییم از یک منظر وجه جمال نظام قدرت و پیشرفت پیدا کرد هم وجه جلالی آن، آیا شما این توازن را الان در حد اعلی میدانید؟ تحلیل و ارزیابی شما از این چیست؟
کاهش جبری وابستگی بودجه به نفت
مهرداد سیدمهدی مدیرعامل خبرگزاری صدا وسیما گفت: با تبریک هفته دولت خدمت جنابعالی و همکاران محترمتان، و گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع)، جنابعالی به درستی اشاره فرمودید که یکی از عرصههای قدرت عرصه اقتصادی است. در عرصه اقتصادی یکی از ابزارهای مهم برای توانمندی و اینکه ما به مرحله بازدارندگی برسیم و دشمن نتواند از هر فرصتی از دریچه اقتصادی وارد شود و احساس کند که میتواند ما را تحت فشار قرار دهد، بحث رهایی از وابستگی به نفت است. یا به تعبیری بودجه کشور از نفت خلاصی پیدا کند، اقداماتی انجام شده بخصوص در سالهای اخیر و یک بخش آن در یکی ۲ سال اخیر شاید معطوف به تحریمها بوده است، تحریمها، یک جنایت و ظلم بود ولی به نظر میرسد برکاتی هم داشت که یک بخشی از آن همین عرصهای بود که کشور را به سمتی برد که از بحث نفت فاصله بگیرد. اینها نتیجه فشارها بود به اجبار رفتیم به سمتی که از نفت فاصله بگیریم.
ولی بحث مهم، بحث ساختاری است، میخواستم جنابعالی بفرمائید در سال آخر فعالیت، دولت چه برنامهای دارد که یک هدیه ماندگار را تقدیم کشور کند که کشور بتواند یک بار برای همیشه به صورت ساختاری از نفت رهایی پیدا کند.
سرفصل معضلات ریشهای موجود کشور
علی متقیان مدیرعامل خبرگزاری ایسنا پرسید: ایام را تسلیت و هفته دولت را تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از فرصتی که به رسانهها دادید. همانطور که فرمودید ۷ سال از جایگاه جنابعالی در ریاست جمهوری گذشته است. در این مدت علیرغم حوادث سخت و طبیعی و غیره مترقبه، دولت بحمدالله برنامههای خود را به شایستگی در مسیر پیشرفت و توسعه ادامه داده است. اگر حضرتعالی بخواهید با نگاهی گذرا به ۷ سال گذشته سرفصل معضلات ریشهای موجود کشور را مورد اشاره قرار دهید، چه خواهید گفت؟ اگر میتوانستید زمان را به عقب برگردانید در کدام یک از تصمیمات خود تجدیدنظر میکردید؟ حال که یک سال بیشتر از دولت تدبیر و امید باقی نمانده، با استفاده از تجربیات گذشته چه برنامهای را در کانون توجه خود قرار خواهید داد؟ به عبارت دیگر کدام یک از معضلات ریشهای کشور را تا پایان دولت حل خواهید کرد و یا در یک ارزیابی کلی میراث ماندگار دولت جنابعالی برای دولت بعد چه خواهد بود؛ طرحی که بتوان برای همیشه از آن به عنوان شاخصه اصلی دولت تدبیر و امید یاد کرد؟
نامشخص بودن سرنوشت تحقق عملی بعضی از رهنمودهای کلیدی مقام معظم رهبری
مجید قلی زاده مدیر عامل خبرگزاری تسنیم گفت: یکی از واقعیتهای دولت حضرتعالی این است که همیشه از حمایتهای قاطعانه مقام معظم رهبری در برهههای حساس برخوردار بودید و خود حضرتعالی هم بسیاری از تصمیمات مهم و اجرایی را منوط به موافقت ایشان کردید.
انتظار این است که دولت در آنچه به رهبری نسبت داده میشود نهایت اهتمام و مساعی خود را انجام دهد تا بتواند آن موضوع را محقق و عملیاتی کند، به نظر میرسد سرنوشت تحقق عملی بعضی از رهنمودهای کلیدی مقام معظم رهبری مشخص نیست. مواردی مثل مبارزه با فساد در داخل دستگاه دولتی حتی قبل از اینکه پای قوه قضائیه به میان بیاید یا موضوع شفافیت و از بین بردن ریشههای فساد و یا موضوعاتی مثل تدوین بودجه و اصلاح ساختار نظام بانکی و یا موضوع مهمی مثل قرارگاه اقتصاد مقاومتی. خواهش میکنم در مورد سرنوشت و اقدامات انجام شده و کارهایی که میخواهید انجام دهید، نکاتی را بفرمائید.
غیر از پرسش و پاسخ جلسات رایزنی و همفکری رسانهها با مقامات عالی کشور برگزار شود
محمد قوچانی سردبیر روزنامه سازندگی در این نشست گفت: تشکر میکنم از برگزاری این جلسه و امیدوارم این سنتی شود که غیر از پرسش و پاسخ جلسات رایزنی و همفکری رسانهها با مقامات عالی کشور برگزار شود. ۲ توفیق بزرگ و نقطه عطف دولت مسأله برجام و مبارزه با موج اول کرونا محصول یک همدلی و هماهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران بود. رسیدن به یک صدای واحد و یک حاکمیتی که در حقیقت از موضع قدرت ملی صحبت میکند در تصویب برجام و هم در مسأله برخورد کرونا غیر از مردم که واقعاً همراهی کردند، کل حاکمیت هم یک صدای واحد داشت.
به نظر میرسد در جاهایی این دچار مشکل شده. مثلاً در اصلاحات ساختاری که در مورد اقتصاد گفته میشود، ماجرای بنزین یا در ماجرای مربوط به گشایش اقتصادی اخیری که از طرف حضرتعالی و رئیس قوه مقننه مطرح شد، یک خللی ایجاد شد و موارد متعددی مثل این را میشود برشمرد در حالی که اگر انجام شده بود قطعاً نظام جمهوری اسلامی میتوانست با صدای رساتری صحبت کند. شما در سخنرانی ۲۲ بهمن پارسال اشاره کردید به اصلاحاتی که این اصلاحات فراتر از جناحبندیهای سیاسی است و اصلاحات ملی و ساختاری در نظام جمهوری اسلامی است. در همه این حوزهها کم و بیش این شکافها را میبینیم، مثلاً در همین مسأله فضای مجازی و رابطهاش با صدا و سیما و در موضوعات مختلفی که وجود دارد که به یک نوع آسیبشناسی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل میشود، شما چه چشماندازی برای شکلگیری این مسأله میبینید، روز اولی که حضرتعالی رئیس جمهور شدید به دلیل عدم وابستگی به جناحین و در سال اولی که سالگرد انتخابات بود عکسی از شما منتشر شد که اکثر نامزدهای ریاست جمهوری وقت با همدیگر نماز خواندند در محل ریاست جمهوری، این عکس دیگر تکرار نشد یعنی در مقاطع مختلف این شکاف و این تضاد جوری شد که حتی در مشارکت سیاسی مردم هم اثر گذاشت. شما فکر میکنید به عنوان شخصی که سالها در نظام بودید و یک تجربه اجرایی عالی هم دارید، چه زمینهای را باید در اصلاحات ساختاری در چارچوب نظام بوجود آورد و چشماندازی برای آن است یا نه؟
پیش بینی سرانجام برجام و تحریم
مهدی شفیعی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران پرسید: ایام محرم را تسلیت عرض میکنم و گرامی میدارم یاد شهدای دولت و هفته دولت را خدمت حضرت عالی و همه اعضای دولت تبریک عرض میکنم و خدا قوت میگویم.
جناب آقای رئیس جمهور ما در ماه گذشته به شدت شاهد کاهش اعتبار دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور این کشور چه در سطح جامعه جهانی و چه داخل این کشور هستیم و در هفتههای اخیر سیاست فشار حداکثری آمریکا کاملاً شکست خورده اما با این حال آقای ترامپ در فشار رسانهای مدعی است که ظرف سه هفته میتواند با ایران توافق کند اما ایران است که منتظر انتخابات و شکست اوست. پاسخ شما به وی چیست و چه سرانجامی را برای برجام و تحریم پیش بینی میکنید؟
آیا تا پایان دولت اصلاح ساختار بودجه تعیین تکلیفت خواهد شد؟
مهدی عرفاتی مدیر مسئول روزنامه جام جم گفت: تقریباً ۵۰۰ روز از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه گذشته است در این مدت دولت هم کارهایی انجام داده و مجلس هم درگیر این موضوع شده است اما مشخصاً هنوز اتفاق خاصی در این قضیه نیفتاده است، آیا تا پایان این دولت شاهد تعیین تکلیف اصلاح ساختار بودجه هستیم؟
راهکارهای جلوگیری از افزایش تقابل درون جامعه
علیرضا خانی سردبیر روزنامه اطلاعات پرسید: دوستان راجع به حوزههای سیاسی و اقتصادی خیلی سوال کردند. میدانیم که شما در هنگامه دوران مذاکرات هستهای و در عصر تحریمها چه زحماتی کشیدید. دولت متحمل چه فشارهایی بود الان در برهه کرونا همینطور دولت چقدر تلاش میکند، اجازه میخواهم از این حوزهها بگذریم. چون در حوزه اجتماعی سوالی طرح نشد، در این حوزه سوالی را عرض کنم.
آقای رئیس جمهور به نظر میرسد که در جامعه عرصههای تقابل زیاد شده بخشی از این عرصههای تقابل بخاطر اتفاقاتی است که در حوزه سیاسی میافتد و پیشرانههایی را در حوزه اجتماعی بوجود میآورد که ممکن است خطرناک باشد.
این ادبیات فساد و فساد ستیزی الان مدتی است که ادبیات غالب است و به طرز شگفتی هر روز رسانهها، تلویزیون، مطبوعات تصاویر دادگاههایی را پخش میکنند که کسانی محاکمه میشوند کسانی که قبلاً در بخش دولتی و قوای دیگر مدیر بودند در سطوح بالا یا خویشاوندانی بودند یا نسبتهایی داشتند، ظاهراً در بعد این گفتمان، گفتمان عدالت است، عدالت محور است اما به نظر میرسد که یک نوع نگرانی و بیاعتمادی را در مردم بوجود میآورد، واقعاً تصور کنید که مردم احساس کنند که کسانی که در حوزههای مختلف مدیریتی کشور هستند، اینها یا فاسد بودند یا آماده فاسد شدن هستند یا خویشاوندان و بستگان و نزدیکانشان و این جامعه را دچار دو قطب میکند یک قطب کسانی که برخوردار شدند و در مظان این اتهام هستند که به نوعی از عرصههای رانت و فساد برخوردار بودند یک قطب هم کسانی هستند که از رانت و فساد محروم بودند و اینها را با هم در تقابل گذاشته است مردم الان خیلیها نگاه میکنند که هرکس که برخوردار است با ظن و بدبینی دستاندازی یا فساد و یا رانتخواری به آن نگاه میکنند یا در حوزههای دیگر.
برای اینکه فرصت کم است خلاصه میگویم در حوزههای دیگر هم همینطور است. در حوزههایی مثل محیط زیست، کسانی که حمایت میکنند کسان دیگری دیگران را متهم میکنند که ممکن است عامل بیگانه باشند در حوزههای زنان حتی. لوایحی از دولت سالهاست در مجلس بوده در حوزههایی که مربوط به حقوق زنان میشود و این نگرانی را دامن میزند که جامعه دو قطبی است و یک عده طرفدار حقوق زنان هستند و یک عده مخالف حقوق زناناند.
آیا شورای اجتماعی برای کاستن از عرصههای تقابل در درون جامعه که خواه، ناخواه از سطح سیاست تأثیر میگذارد و سیاسیون در این قضیه به نوعی تأثیرگذارند و در سطوح پایین جامعه عرصههای تقابل را بوجود میآورد آیا شورای اجتماعی کشور و نهادهای دیگر کشور و خود دولت و رؤسای قوا برنامهای دارند برای اینکه جامعه را آرامتر کنند و عرصههای تقابل درون جامعه را به حداقل برسانند.
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