اهلیت صادرکنندگان زعفران توسط شورای ملی زعفران باید تائید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از صادرات بدون ارزش افزوده کالاهایی همچون زعفران، اظهار داشت: با پیشنهاد سازمان توسعه تجارت کسانی می توانند صادرات زعفران انجام دهند که شورای ملی زعفران، اهلیت آنها را مورد تایید خود قرار داده باشد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران و شورای ملی زعفران منجر می شود که صادرات بدون ارزش افزوده زعفران دیگر انجام نشود.

وی تصریح کرد: صادرات بالای ۳۰ گرم زعفران فله محسوب می شود و صادرات زیر این مقدار دارای بسته بندی و ارزش افزوده است و با این تصمیم جلوی صادرات به صورت فله و ناشناس گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه از میزان ۵۰۰ تن زعفران تولیدی کشور حدود ۲۰ درصد آن در داخل مصرف و مابقی صادر می شود، گفت: باید بازارهای جهانی هم دیده شود و با شورای ملی زعفران و صادرکنندگان عمده به این تفاهم برسیم که با تامین نیاز داخل و نگاه به بازارهای خارجی به مرور زمان جلوی صادرات زعفران فله گرفته شود.