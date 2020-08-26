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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۶

رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد:

اهلیت صادرکنندگان زعفران توسط شورای ملی زعفران باید تائید شود

اهلیت صادرکنندگان زعفران توسط شورای ملی زعفران باید تائید شود

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از خام‌فروشی، گفت: تنها کسانی می‌توانند زعفران صادر کنند که اهلیت آنها توسط شورای ملی زعفران تایید شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از صادرات بدون ارزش افزوده کالاهایی همچون زعفران، اظهار داشت: با پیشنهاد سازمان توسعه تجارت کسانی می توانند صادرات زعفران انجام دهند که شورای ملی زعفران، اهلیت آنها را مورد تایید خود قرار داده باشد.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این پیشنهاد سازمان توسعه تجارت ایران و شورای ملی زعفران منجر می شود که صادرات بدون ارزش افزوده زعفران دیگر انجام نشود.

وی تصریح کرد: صادرات بالای ۳۰ گرم زعفران فله محسوب می شود و صادرات زیر این مقدار دارای بسته بندی و ارزش افزوده است و با این تصمیم جلوی صادرات به صورت فله و ناشناس گرفته خواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه از میزان ۵۰۰ تن زعفران تولیدی کشور حدود ۲۰ درصد آن در داخل مصرف و مابقی صادر می شود، گفت: باید بازارهای جهانی هم دیده شود و با شورای ملی زعفران و صادرکنندگان عمده به این تفاهم برسیم که با تامین نیاز داخل و نگاه به بازارهای خارجی به مرور زمان جلوی صادرات زعفران فله گرفته شود.

کد مطلب 5008771

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