نویسندگان و فعالان جبهه انقلاب درگذشت حسینیان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نویسندگان و فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با صدور پیامی، درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی را تسلیت گفتند.

مشروح متن این‌پیام کوتاه، به این‌ترتیب است:

«انالله واناالیه راجعون.

درگذشت روحانی مبارز دوران انقلاب؛ رزمنده پیشکسوت گردان حبیب بن مظاهر لشکر٢٧ در نبرد شکوهمند فتح مبین و رئیس سخت‌کوش مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حجة‌الاسلام روح‌الله حسینیان، بر روحانیت مردمی مدافع اصل مترقی ولایت فقیه، رزمندگان لشکرمحمد رسول الله(ص)، نویسندگان وپژوهشگران تاریخ خونبار انقلاب اسلامی و خانواده ارجمند آن عالم مجاهد، تسلیت باد.

نادرطالب زاده، سعید قاسمی، سیدسلیم غفوری، احسان محمدحسنی،‌ وهب همدانی، محمدمهدی همت، سیدحسن شکری، گل‌علی بابایی، حسین بهزاد.»