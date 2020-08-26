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۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

با صدور پیامی؛

نویسندگان و فعالان جبهه انقلاب درگذشت حسینیان را تسلیت گفتند

نویسندگان و فعالان جبهه انقلاب درگذشت حسینیان را تسلیت گفتند

نویسندگانی چون گلعلی بابایی، حسین بهزاد و جمعی از فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با صدور پیامی، درگذشت رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نویسندگان و فعال جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با صدور پیامی، درگذشت حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی را تسلیت گفتند.

مشروح متن این‌پیام کوتاه، به این‌ترتیب است:

«انالله واناالیه راجعون.  

درگذشت روحانی مبارز دوران انقلاب؛ رزمنده پیشکسوت گردان حبیب بن مظاهر لشکر٢٧ در نبرد شکوهمند فتح مبین و رئیس سخت‌کوش مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ حجة‌الاسلام  روح‌الله حسینیان، بر روحانیت مردمی مدافع اصل مترقی ولایت فقیه، رزمندگان لشکرمحمد رسول الله(ص)، نویسندگان وپژوهشگران تاریخ خونبار انقلاب اسلامی و خانواده ارجمند آن عالم مجاهد، تسلیت باد.

نادرطالب زاده، سعید قاسمی، سیدسلیم غفوری، احسان محمدحسنی،‌ وهب همدانی، محمدمهدی همت، سیدحسن شکری، گل‌علی بابایی، حسین بهزاد.»

کد مطلب 5008805

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