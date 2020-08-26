باهنر درگذشت «روح الله حسینیان» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پی درگذشت حجت الاسلام «روح الله حسینیان» پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

انّا لله و انّا الیه راجعون

خبر درگذشت روحانی انقلابی و نماینده اسبق مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی و ئیسس فقید مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان سبب تالم و اندوه فراوان گردید.

اینجانب در مجلس شورای اسلامی شاهد دلسوزی‌ها و تلاش‌های ارزشمند ایشان در راستای اهداف عالی انقلاب اسلامی و خدمت به ملت بزرگ ایران بودم.

فقدان این روحانی متعهد را به مردم شریف ایران، خانواده محترم و همکاران ادوار مجلس تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن مرحوم مغفور علوّ درجات و برای خانواده محترم ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا باهنر