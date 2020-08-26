  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۲۱

طی پیامی؛

باهنر درگذشت «روح الله حسینیان» را تسلیت گفت

باهنر درگذشت «روح الله حسینیان» را تسلیت گفت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت حجت الاسلام «روح الله حسینیان» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پی درگذشت حجت الاسلام «روح الله حسینیان» پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
انّا لله و انّا الیه راجعون

خبر درگذشت روحانی انقلابی و نماینده اسبق مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی و ئیسس فقید مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرحوم حجت الاسلام والمسلمین روح الله حسینیان سبب تالم و اندوه فراوان گردید.

اینجانب در مجلس شورای اسلامی شاهد دلسوزی‌ها و تلاش‌های ارزشمند ایشان در راستای اهداف عالی انقلاب اسلامی و خدمت به ملت بزرگ ایران بودم.

فقدان این روحانی متعهد را به مردم شریف ایران، خانواده محترم و همکاران ادوار مجلس تسلیت عرض می‌نمایم و برای آن مرحوم مغفور علوّ درجات و برای خانواده محترم ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا باهنر

کد مطلب 5008831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها