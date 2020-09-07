به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جزیره قشم بزرگ‌ترین جزیره خلیج‌فارس محسوب می‌شود که جاذبه‌های طبیعی بسیاری را دربرگرفته است. از بین همه جاذبه‌های زیبای این جزیره، غار نمکدان آن شهرت جهانی دارد. غار نمکدان که به آن «غار نمکی ۳N» هم گفته می‌شود، بزرگ‌ترین غار نمکی جهان است. در این مطلب می‌خواهیم این غار زیبا و شگفت‌انگیز را به شما معرفی کنیم. امکان بازدید از این غار با انواع تور قشم سه تا پنج روزه امکان‌پذیر است. دیگر گزینه‌ای که در این مطلب بررسی خواهیم کرد، رزرو هتل قشم در بهترین موقعیت ممکن برای بازدید از غار نمکدان است. با ما همراه باشید.

ویژگی‌های شگفت‌انگیز غار نمکدان

غار نمکدان جزیره کیش در سال ۱۹۹۸ میلادی توسط سه زمین‌شناس جمهوری چک و با همکاری محققان دانشگاه شیراز کشف شد. در یک پروژه زمین‌شناسی بزرگ متخصصان چکی موفق شدند ۶۰ غار را کشف و از ۳۰ غار نقشه‌برداری کنند. البته بزرگ‌ترین دستاورد این پروژه کشف طولانی‌ترین غار نمکی جهان یا همان «غار نمکدان» قشم بود. در سال ۱۹۹۸ با کشف این گنبد بزرگ نمکی سروصدای رسانه‌ای بسیاری ایجاد شد؛ تصاویر این غار در همه رسانه‌های رسمی و بین‌المللی پخش شدند. سرانجام در سال ۱۳۸۵ هجری بزرگ‌ترین غاز نمکی جهان به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک تحت حمایت یونسکو درآمد. غار نمکدان در فاصله ۹۰ کیلومتری شهر قشم و در دو کیلومتری ساحل همجوار (ساحل غربی جزیره) قرار گرفته است. کوهی که غار نمک داخل آن قرار گرفته، حدود ۲۳۷ متر ارتفاع دارد. طول ۶۴۰۰ متر از غار کشف شده؛ در واقع به‌دلیل صعب‌العبور بودن مسیر داخل غار هنوز دسترسی به بیش از این طول امکان‌پذیر نبوده است.

براساس تحقیقات انجام شده، سن نمک‌های غار نمکدان به دوران پیش از کامبرین یعنی بیش از ۵۷۰ سال پیش برمی‌گردد. جالب است بدانید که نمک‌های غار خوراکی هستند و می‌توانید آن را بچشید. همچنین بعضی‌ها معتقد هستند که نفس‌کشیدن در هوای غار هم برای سلامتی مفید است. نمک‌هایی که از غار استخراج می‌شود، جزو مرغوب‌ترین نمک‌های جهان بوده و در حال حاضر برای اهداف پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است.

غار نمکدان یا غار سه مرد برهنه؟

وقتی زمین‌شناسان جمهوری چک برای اولین بار وارد غار نمکدان شدند، برای کشف طول غار و نقشه‌برداری مجبور بودند در طول آن پیشروی کنند؛ در قسمتی از مسیر در عمق غار با آب نمک زیادی روبرو می‌شوند که برای گذر از آن و پیشروی بیشتر در مسیر باید در آن شنا می‌کردند. آن‌ها می‌دانستند که اگر با لباس به درون آب‌نمک بروند، وقتی از آن خارج شوند رسوبات نمک لباس‌ها را سفت می‌کند و در آن صورت نمی‌توانند راحت با آن لباس‌ها راه بروند. بنابراین هر سه نفر لباس‌هایشان را درآوردند و به‌ صورت برهنه به ماجراجویی در غار پرداختند. به‌ همین خاطر ابتدای اکتشاف غار، به آن «غار سه مرد برهنه» گفته می‌شد. هنوز هم عده‌ای هستند که غار نمک قشم را به‌ همین نام می‌خوانند.

نکاتی که در بازدید از غار نمکدان باید رعایت کرد

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، طول بیشتر از ۶۴۰۰ متری غار هنوز ناشناخته است و این نشان از مسیر عمیق و سخت داخل غار دارد. بنابراین برای بازدید از آن باید حتماً یک راهنمای راه‌بلد همراهتان باشد. شما می‌توانید تا ۱۰۰ متری غار را با نور طبیعی طی کنید؛ اما برای پیشروی بیشتر به یک چراغ‌قوه پرنور احتیاج خواهید داشت. بهتر است قبل از سفر با تور قشم یک چراغ‌قوه پرنور در چمدانتان قرار دهید. اگر این موضوع را فراموش کنید، بازدید از غار نمکدان برایتان ممکن نخواهد بود. البته جای نگرانی نیست، چراکه هنگام اقامت در هر هتل قشم نیز می‌توانید به مراکز خرید اطراف مراجعه کرده و چراغ‌قوه بخرید. اگر اهل پیاده‌روی هستید، می‌توانید مسیر رسیدن به غار را پیاده طی کرده و از تماشای منظره رگه‌های سفید کوه نمک نیز قبل از ورود به غار لذت ببرید.

سایر جاذبه‌های جزیره قشم

قطعاً وقتی تصمیم گرفتید جزیره قشم را برای سفر خود انتخاب کنید، به‌غیر از بازدید از غار بزرگ نمکدان، خواستار بازدید از سایر مکان‌های دیدنی و جاذبه‌های توریستی این جزیره زیبا نیز خواهید بود. بنابراین در این مطلب سعی کرده‌ایم علاوه بر بیان ویژگی‌های غار نمکدان به معرفی تعدادی دیگر از بهترین جاذبه‌های گردشگری این جزیره نیز اشاره کنیم که به قرار زیر است؛

* دره ستارگان، دره سکوت و دره مجسمه‌های قشم: هر یک از دره‌های قشم می‌توانند حس عمیق آرامش را در درونتان ایجاد کنند. حضور میان مجسمه‌های طبیعی دره مجسمه‌ها که در طول زمان ایجاد شده‌اند، صخره‌های نمکی و زیبای دره سکوت و ارتفاعات زیبای دره ستارگان برای هرکسی می‌تواند بهترین تجربه زندگیش باشد.

* جزیره ناز و جزیره هرمز قشم: جزایری کوچک کنار جزیره بزرگ قشم که هرکدام طبیعت بکر و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند.

* تنگه چاهکوه: مجموعه‌ای از کوه و صخره با چاه‌های فراوان.

* جنگل‌های دریایی حرا: درخت‌های این جنگل در آب شور دریا قرار دارند که جزو زیباترین جاذبه‌های جزیره هستند.

* غار خربس: مجموعه‌ای از حفره‌های کوچک در یک کوه که به‌مرور زمان به‌شکل اتاق و پناهگاه درآمده‌اند.

* قلعه پرتغالی‌ها: این قلعه زمان حضور پرتغالی‌ها در جزیره با استفاده از خاک رس ساخته شده و پرتغالی‌ها در ساخت آن نیز از معماری ایرانی بهره برده‌اند.

علاوه بر این موارد، در مرکز جزیره، مرکز خریدهای متعدد و مدرنی وجود دارد که می‌توانید خرید لذت‌بخشی را در آن‌ها تجربه کنید. تفریحات آبی قشم نیز یکی دیگر از لذت‌های سفر به این جزیره است.

هتل‌های نزدیک به غار نمکدان

با توجه به بزرگی جزیره قشم (مساحت ۱۴۹۱ کیلومترمربع) که چندین برابر جزیره کیش است، باید نزدیکی محل اقامت به مکان‌های گردشگری موردنظرتان را موردتوجه قرار دهید. هتل‌هایی هستند که نسبت به سایر اقامتگاه‌های جزیره در موقعیت مناسب‌تری نسبت به غار نمکدان قرار دارند. اسامی این هتل‌ها به قرار زیر است؛

به هتل‌های کیش هم علاقه دارید؟ معرفی هتل پارمیس کیش را بخوانید؛

* هتل سینگو

* هتل‌آپارتمان پرشین‌گلف

* هتل آرمان

* هتل ساحل طلایی

* هتل آرتا

* هتل کیمیا ۳

البته به غیر از رزرو هتل قشم می‌توانید اقامتگاه‌های بوم‌گردی جزیره را نیز رزرو کنید و در آنها بمانید. لردسوزا، خانه دوست، خالو منصور، فردیس، کلودنگ و ناخدا امینی‌طبل ازجمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی هستند که می‌توانید با اقامت در هریک از آن‌ها نزدیکی غار نمکدان قرار بگیرید. البته اگر با تور قشم به این جزیره سفر کنید، در صورت بازدید از غار، عوامل تور گزینه‌های لازم برای نزدیکی به مکان‌های مورد بازدید را درنظر خواهند گرفت.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.