لزوم انجام گام های عملی برای تحقق نتایج نشست ملی فلسطین در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروههای مقاومت فلسطین بار دیگر در بیانیه ای بر لزوم وحدت داخلی و مقاومت پایدار در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

گروه های مقاومت فلسطینی در این بیانیه بر احیای وحدت واقعی و مقاومت فراگیر در مرحله فعلی تاکید کردند.

بنا بر اعلام این گروهها، نتایج نشست ملی گروه های فلسطینی در بیروت و رام الله مهم است و برای تحقق این نتایج باید گام های عملی برداشته شود.

در این بیانیه بر تدوین یک برنامه ملی گسترده که به دور از قید و بندهای توافقنامه اسلو و پایبند به گزینه های مقاومت با تمامی اشکال آن باشد، تاکید شده است. گروههای مقاومت به ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی اشاره کردند.

در ادامه بیانیه درخصوص روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفته شده است: تسریع در روند عادی سازی روابط با اشغالگران اسرائیلی و اقدام عربستان سعودی در اجازه به تل آویو برای عبور از حریم هوایی خود بیانگر رای و نظر ملتهای مسلمان و امت اسلامی نیست.

گروههای مقاومت فلسطین اعلام کردند: ما ملتهای عربی و اسلامی را به پرهیز از عادی سازی روابط دعوت می کنیم و از گمراه کردن دینی برخی شیوخ برای توجیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تعجب می کنیم.

در بخش دیگر بیانیه تأکید شده است: ما اقدام ترامپ جنایتکار را درخصوص موافقت صربستان و کوزوو با انتقال سفارتخانه های خود از تل آویو به قدس اشغالی محکوم می کنیم. این اقدام ترامپ تجاوز آشکار به ملت و قضیه فلسطین و حقوق مشروع آن است.

گروههای مقاومت فلسطین همچنین از تشکیلات خودگردان فلسطین خواستند که اقدامات و محدودیتهای تحمیلی علیه غزه را لغو کند تا این گروهها بتوانند در برابر اشغالگران اسرائیلی و شیوع ویروس کرونا مقاومت کنند.