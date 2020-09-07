فراخوان هفتمین دوره سوگواره شعر آئینی «بر آستان اشک» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره سوگواره شعر آئینی «بر آستان اشک» در دو بخش ویژه فراخوان مسابقه و شب شعرهای آئینی و ۴ موضوع اصلی با حضور شاعران برجسته آئینی کشور در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود.

عسگری، معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای اندیشه با اشاره به برگزاری هفتمین دوره این سوگواره گفت: سوگواره ادبی «بر آستان اشک» که امسال هفتمین دوره خود را پشت سر می‌گذارد، سوگواره‌ای برای عرض ارادت به ساحت اهل بیت (علیهما السلام) است که در ۶ سال گذشته به همت فرهنگسرای اندیشه برگزار شده است؛ امسال با توجه به موضوعات روز کشور و اتفاقات مهمی که داشته‌ایم از جمله شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و فداکاری کادر درمانی برای مبارزه با کرونا، بخش‌های دیگری نیز در این سوگواره قرار داده‌ایم که در این فراخوان معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به برگزاری این رویداد در سطحی وسیع‌تر افزود: چهار فرهنگسرای شهر تهران مشتمل بر فرهنگسرای اندیشه، فرهنگسرای شهید قاسم سلیمانی، فرهنگسرای اشراق و فرهنگسرای ولا مشارکت داشته و در سطحی وسیع‌تر برگزار می‌شود. دبیرخانه دائمی این سوگواره نیز در فرهنگسرای اندیشه قرار دارد.

معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای اندیشه در تشریح موضوعات اصلی این سوگواره ادبی گفت: «اربعین و انتظار»، «محرم بی‌سردار»، «مساوات امام حسن (ع)» و «مدافعان سلامت» ۴ موضوع اصلی این سوگواره است که شاعران و علاقه‌مندان می‌بایست آثار ادبی خود در قالب شعر کلاسیک را به دبیرخانه سوگواره واقع در فرهنگسرای اندیشه ارسال کنند.

عسگری بیان کرد: محرم و صفر امسال، اولین سال عزاداری اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام در فراق سردار شهید قاسم سلیمانی است، شهادت مظلومانه ایشان بسیاری از شاعران را به واکنش واداشت و موجی از سروده‌های ارزشمند ادبی را به ارمغان آورد. از این رو یکی از بخش‌های اصلی سوگواره بر آستان اشک به اشعار آئینی با موضوع شهید سلیمانی اختصاص پیدا کرده است. همچنین به واسطه فداکاری‌ها و رشادت‌های کادر درمانی در مبارزه با ویروس کرونا و واکنش اهالی ادب و فرهنگ به این فداکاری چند ماهه مدافعان سلامت مردم در بیمارستان‌ها، بخش اصلی دیگری با عنوان مدافعان سلامت طراحی شده و آماده دریافت اشعار با این موضوع است.

معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای اندیشه با معرفی بخش «اربعین و انتظار» گفت: ویروس کرونا شرایط خاصی را در همه دنیا ایجاد کرد؛ این ویروس منحوس سبب شد تا راهپیمایی میلیونی اربعین که همه ساله با خیل عظیمی از عاشقان اباعبدالله از کشورمان برگزار می‌شد، دچار تغییر و تحولاتی شود. از همین رو، سوگواره ادبی بر آستان اشک بخش ویژه خود را به موضوع «اربعین و انتظار» اختصاص داده تا شاعران و علاقه‌مندان به اهل بیت بتوانند عرض ارادتی بر ساحت مقدس شهیدان کربلا داشته باشند. همچنین در بخش «مساوات امام حسن (ع)» به عدالت امام حسن علیه‌السلام می‌پردازیم.

شاعران و علاقه‌مندان برای شرکت در این سوگواره می‌بایست اشعار خود را در قالب کلاسیک و در ۴ موضوع مذکور به نشانی put.andisheh@gmail.com ارسال کنند. مهلت ارسال آثار ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹ می‌باشد. پس از داوری اشعار دریافتی، آثار برگزیده انتخاب شده و در مراسم شب شعر که در دهه پایانی ماه صفر و در ۴ فرهنگسرای مشارکت‌کننده برگزار می‌شود، به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

فرهنگسرای اندیشه و دبیرخانه سوگواره «بر آستان اشک» واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید نیاکی (اندیشه) است و مخاطبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۸۸۵۰۵۵۱۳ تماس حاصل نمایند.