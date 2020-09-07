۳ طرح خلاق مربیان ادبی کانون پرورش فکری سمنان چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز نصیری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه طرح‌های موفق مربیان ادبی در سال‌های دهه هشتاد به‌صورت فصلنامه و با عنوان «طرح‌های برگزیده» منتشر می‌شد، اظهار داشت: این طرح‌ها از سال ۱۳۹۴ تاکنون در قالب دو فصل‌نامه و با عنوان جدید «طرح نو» منتشر و به مراکز فرهنگی هنری ارسال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۰ جلد از طرح‌های ادبی خلاق تدوین‌شده است، افزود: سه طرح خلاق مربیان کارگاه نوشتن خلاق مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در دو فصلنامه‌ی «طرح نو» چاپ شد.

کارشناس مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان تصریح کرد: دو طرح چاپ‌شده مربوط به «نسیبه یعقوبی» مربی کارگاه نوشتن خلاق مرکز فرهنگی هنری شماره دو کانون سمنان با عنوان‌های «روزهای هفته» ویژه مخاطب کودک و «داستان نقاشی‌ها» ویژه مخاطب نوجوان بود.

نصیری بابیان اینکه یک طرح ادبی «سمانه شجاعی» مربی کارگاه نوشتن خلاق مراکز فرهنگی هنری کانون سرخه، مهدی‌شهر و شهمیرزاد با عنوان «کیسه دربسته» از طرح‌های چاپ‌شده در شماره‌های سه و چهار دو فصلنامه «طرح نو» بود.

وی با تأکید بر اینکه طرح نو گزیده‌ای از بهترین طرح‌های اجراشده در بخش کارگاه‌های ادبی خلاق در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۴۰ مربی ادبی در کارگاه‌های ادبی خلاق کشور فعالیت دارند.

کارشناس مرکز آفرینش‌های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان بابیان اینکه گزینش و تحلیل طرح‌های این مجموعه توسط کارشناسان مدیریت مرکز آفرینش‌های ادبی انجام می‌شود، یادآور شد: کارگاه‌های ادبی خلاق در مراکز فرهنگی هنری کانون با کشف و شکوفایی استعدادهای ادبی اعضا درزمینه‌ شعر و داستان، بستر لازم برای حضور اعضای مستعد در انجمن‌های شعر و داستان آفرینش را فراهم می‌کند.