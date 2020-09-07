به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی هیأت تکواندو استان تهران، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی تکواندو، اولین دوره رقابتهای آزاد بین المللی پومسه مجازی تخت عنوان جام پایتخت، در دو گروه مردان و زنان و در دو بخش انفرادی و تیمی یکشنبه ۲۳ شهریور ماه برگزار می شود.

این رقابتها با حضور بیش از ۱۳۰۰ پومسه رو از ۷۸ کشور از سراسر جهان، در دو بخش انفرادی و تیمی و در در رده‌های سنی زیر ۱۲ سال تا ۶۵ سال به بالا برگزار خواهد شد.

برای حضور در این مسابقات تکواندوکارانی از کشورهای ایران، تونس، ونزولا، ایتالیا، مکزیک، تایوان، چین، کاستاریکا، برزیل، اکوادور، هنگ کنگ، فرانسه، مراکش، آرژانتین، پاکستان، ازبکستان، استرالیا، توگو، مالزی، پرو، بلاروس، ارمنستان، روسیه، ترکیه، رومانی، کلمبیا، اوکراین، پورتوریکو، کوبا، سنگال، بوسنی، کره جنوبی، مصر، لاتویا، سوئد، هلند، انگلیس، آذربایجان، افغانستان، بولیوی، کانادا، هند، شیلی، آمریکا، بلغارستان، لوکزامبورگ، بلژیک، اتریش، تاجیکستان، آلمان، قرقیزستان، هندوراس، الجزایر، عراق، اسپانیا، لبنان، میانمار، اندونزی، فیلیپین، تایلند، ژاپن، دانمارک، السالوادور، فنلاند، ایرلند، قزاقستان، لیبی، مالت، نپال، عمان، فلسطین، لهستان، پرتغال، عربستان، یمن، صربستان و سوئیس ثبت نام کرده‌اند.