به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان کردستان در جریان تشدید اقدامات کنترلی و پایش نوار مرزی، با استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، تحرکات قاچاقچیان برای انتقال یک محموله سیگار خارجی را شناسایی کردند.
وی افزود: پس از رصد تحرکات افراد متخلف، مرزداران با حضور بهموقع در محل، مسیر انتقال محموله قاچاق را مسدود کردند.
فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: قاچاقچیان با مشاهده حضور مرزبانان، محموله را رها کرده و از محل متواری شدند که در ادامه، مرزداران اقدام به بازرسی منطقه کردند.
کشف ۲۶۰ هزار نخ سیگار خارجی
حاتمی گفت: در بازرسی انجامشده، ۲۶۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی با اشاره به ادامه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عوامل این پرونده خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با این محموله در دستور کار مرزبانی استان قرار دارد.
فرمانده مرزبانی کردستان تأکید کرد: مرزبانان استان با تداوم اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر نوار مرزی و اجرای طرحهای مقابله با قاچاق، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان از مرزهای استان برای انتقال کالاهای غیرمجاز استفاده کنند.
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