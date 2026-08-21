به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا حاتمی اظهار کرد: مرزبانان کردستان در جریان تشدید اقدامات کنترلی و پایش نوار مرزی، با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، تحرکات قاچاقچیان برای انتقال یک محموله سیگار خارجی را شناسایی کردند.

وی افزود: پس از رصد تحرکات افراد متخلف، مرزداران با حضور به‌موقع در محل، مسیر انتقال محموله قاچاق را مسدود کردند.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: قاچاقچیان با مشاهده حضور مرزبانان، محموله را رها کرده و از محل متواری شدند که در ادامه، مرزداران اقدام به بازرسی منطقه کردند.

کشف ۲۶۰ هزار نخ سیگار خارجی

حاتمی گفت: در بازرسی انجام‌شده، ۲۶۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف شد که بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به ادامه اقدامات اطلاعاتی برای شناسایی عوامل این پرونده خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری افراد مرتبط با این محموله در دستور کار مرزبانی استان قرار دارد.

فرمانده مرزبانی کردستان تأکید کرد: مرزبانان استان با تداوم اشراف اطلاعاتی، پایش مستمر نوار مرزی و اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق، اجازه نخواهند داد قاچاقچیان از مرزهای استان برای انتقال کالاهای غیرمجاز استفاده کنند.