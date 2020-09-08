آغاز توزیع کارت آزمون عملی ۵ رشته هنری کنکور ۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، زمان و مکان برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص گروه آزمایشی هنر شامل آهنگسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، مجسمه‌سازی و عکاسی در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

آزمون عملی منحصراً از متقاضیان گروه آزمایشی هنر که در جلسه آزمون (صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد ۹۹) حاضر بودند و از تاریخ ۲۸ مرداد تا ۳ شهریور علاقمندی خود را با پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی و طراحی رشته‌های تحصیلی مربوط در درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام کرده‌اند به عمل خواهد آمد.

افرادی که متقاضی آزمون عملی و طراحی این رشته‌های تحصیلی (در بخش پذیرش با آزمون) شده‌اند، درصورت تمایل لازم است پس از اعلام نتایج اولیه با توجه به دوره‌هایی که براساس کارنامه در آن مجاز به انتخاب رشته می‌شوند، با مراجعه به سایت سازمان سنجش در زمان مقرر (اواخر شهریورماه) نسبت به انتخاب کدرشته‌محل‌های تحصیلی مربوط در فرم انتخاب رشته این آزمون در هر اولویتی که علاقه دارند اقدام کنند.

متقاضیانی که نسبت به واریز هزینه آزمون عملی خود اقدام کرده‌اند باید در زمان اعلام شده در این اطلاعیه کارت آزمون عملی و یا طراحی خود را از سایت سازمان سنجش دریافت کرده و طبق آدرس مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون عملی، در زمان مقرر به محل برگزاری آزمون عملی مراجعه کنند.

آن دسته از افرادی که با توجه به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی، متقاضی دو مجموعه از رشته‌های تحصیلی مربوط شده‌اند باید به منظور شرکت در هر یک از مجموعه‌های ذیربط نسبت به پرینت کارت برای هر مجموعه اقدام کنند.

متقاضیان رشته‌های هنری که نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی در موعد مقرر اقدام کرده و به هر دلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون عملی و یا طراحی از سایت سازمان سنجش نشده‌اند و متقاضیانی که در زمان مقرر موفق به اعلام علاقه مندی نشده‌اند، در صورت دارا بودن شرایط آزمون عملی، باید با همراه داشتن رسید پرداخت هزینه، دو قطعه عکس و کارت شناسایی معتبر، در روزهای برگزاری آزمون به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص در محل برگزاری آزمون عملی براساس برنامه زمانی اعلام شده مراجعه کنند.

پرینت کارت برای متقاضیان این رشته‌ها تا ۲۴ ساعت قبل از تاریخ برگزاری آزمون از طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت خواهد بود. محل و زمان رفع نقص و برگزاری آزمون عملی و تخصصی رشته‌های مذکور بر اساس جدول زیر و منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

جدول برنامه زمانی آزمون‌های عملی گروه آزمایشی هنر: آهنگسازی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، مجسمه‌سازی و عکاسی

رشته زمان مراجعه برای آزمون مجسمه سازی همه برادران صبح روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ خواهران: الف تا خ بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ خواهران: د تا ق صبح روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۹ خواهران: ک تای بعدازظهر روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۹ محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون تهران. خیابان انقلاب. خیابان قدس. ضلع شرقی دانشگاه تهران. درب نگارخانه دانشگاه تهران عکاسی برادران: الف تا ر صبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ برادران: ز تا ی بعدازظهر روز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ خواهران: الف تا الف صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ خواهران: الف تا پ بعدازظهر روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ خواهران: ت تا ح ژ صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ خواهران: ح س تا د بعدازظهر روز دوشنبه ۲۴ شهریور ۹۹ خواهران: ذ تا س ع صبح روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ خواهران: س غ تا ض بعدازظهر روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ خواهران: ط تا غ صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ خواهران: ف تا گ بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ خواهران: ل تا م ه صبح روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ خواهران: م ی تا ی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون تهران. خیابان انقلاب. خیابان قدس. ضلع شرقی دانشگاه تهران. درب نگارخانه دانشگاه تهران موسیقی ایرانی برادران: الف تا ق روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹ برادران: ک تا ی روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۹ خواهران: الف تا ث روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۹ خواهران: ج تا ی روز شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون تهران. خیابان انقلاب. خیابان قدس. روبروی خیابان طالقانی. درب شرقی دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا موسیقی جهانی برادران: الف تا ل روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹ برادران: م تا ی روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ خواهران: الف تا ذ روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ۹۹ خواهران: ر تا ی روز جمعه ۲۸ شهریور ۹۹ آهنگسازی کلیه (برادران و خواهران) آزمون تشریحی آهنگسازی رأس ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور آزمون عملی برادران: الف تا چ (بعد از آزمون تشریحی) صبح روز یکشنبه ۲۳ شهریور برادران: ح تا ی صبح روز دوشنبه ۲۴ شهریور همه خواهران روز سه شنبه ۲۵ شهریور

نکات مهم برای رشته‌های هنری کنکور ۹۹

متقاضیان رشته مجسمه‌سازی ضروری است تخته شاسی بزرگ، کاغذ مناسب طراحی، مداد، پاک کن و تراش به همراه داشته باشند. متقاضیان باید در روزهای مقرر با توجه به حروف اول نام خانوادگی در نوبت صبح از ساعت ۸ صبح و نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۴ در محل برگزاری آزمون عملی حضور داشته باشند.

متقاضیان رشته عکاسی ضروری است، گوشی هوشمند (با قابلیت عکاسی و انتقال تصویر در نرم افزارهای کاربردی) و دارای شارژ کامل و اینترنت همراه، کاغذ A۴ (پنج برگ) چند نمونه پرینت از عکس‌های شاخص خود و خودکار مشکی در جلسه آزمون به همراه داشته باشند. متقاضیان باید در روزهای مقرر با توجه به حروف اول نام خانوادگی در نوبت صبح از ساعت ۸ صبح و نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۴ در محل برگزاری آزمون عملی حضور داشته باشند.

در رشته موسیقی ایرانی مفاد آزمون در ۲ بخش است. بخش اول: سرایش (خواندن ملودی در گام‌های ماژور، خواندن ملودی مینور یا مد ایرانی، وزن خوانی ترکیبی و ساده)، شنوایی (یک صدایی ملودی تنال، دوصدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک))

بخش دوم: اجرای یکی از سازهای موسیقی سنتی ایرانی (تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، رباب، عود، قیچک)، اجرای یک ردیف (از ردیف‌های معتبر موسیقی ایرانی)، دو آواز به انتخاب متقاضی و اجرای سه گوشه به پرسش داوران، قطعه نوازی (اجرای دو قطعه تخصصی ساز به انتخاب متقاضی و اجرای یک قطعه به پرسش داوران).

متقاضیان جهت تعیین نوبت آزمون عملی از ساعت ۷:۳۰ صبح در محل برگزاری آزمون عملی حضور داشته باشند.

در رشته موسیقی جهانی مفاد آزمون در ۲ بخش است. بخش اول: سرایش (خواندن ملودی در گام‌های ماژور و مینور، وزن خوانی ترکیبی و ساده) - شنوایی (یک صدایی ملودی تنال، دوصدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک))

بخش دوم: اجرای یکی از سازهای موجود در ارکسترهای سمفونیک (به استثنای سازهای ضربی)، اجرای سه قطعه کامل از دوره‌های باروک، کلاسیک و رومانتیک، همراهی پیانو برای متقاضیان غیر از پیانو و گیتار الزامی است. دشیفراژ (برای سازهای پیانو و گیتار اجرای یک قطعه ناشناخته الزامی است)، نوازندگان پیانو و گیتار ملزم به اجرای رپرتوار (دوره‌های باروک، کلاسیک و رومانتیک)، از حفظ (بدون استفاده از نت).

متقاضیان جهت تعیین نوبت آزمون عملی از ساعت ۷:۳۰ صبح در محل برگزاری آزمون عملی حضور داشته باشند.

در رشته آهنگسازی مفاد آزمون در ۳ بخش است. بخش اول: هارمونی به صورت کتبی شامل یک سوال باس شماره گذاری شده تا پایان آکوردهای هفتم (اعم از دومینانت، فرعی و ثانوی)، سازشناسی ایرانی و جهانی به صورت کتبی ۱۵ سوال (۵ سوال سازشناسی ایرانی و ۱۰ سوال سازشناسی جهانی).

بخش دوم: سرایش (خواندن ملودی درگامهای ماژور و مینور، وزن خوانی ترکیبی و ساده)، شنوایی (یک صدایی ملودی تنال، دوصدایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک).

بخش سوم: پیانو: اجرای دو قطعه با انتخاب داوطلب الزامی است. ۱- یک سونات یا سوناتین (موومان اول یا کامل) از دوره‌های باروک، کلاسیک و رمانتیک. ۲- آهنگسازی و اجرای یک قطعه به فرم «باینری» برای پیانو است.

متقاضیان جهت تعیین نوبت آزمون عملی از ساعت ۷:۳۰ صبح در محل برگزاری آزمون عملی حضور داشته باشند.

همه متقاضیان می‌بایست در زمان مقرر در آزمون تشریحی و یا عملی رشته و یا رشته‌های تحصیلی مورد علاقه خود شرکت کنند. آزمون‌های عملی و طراحی و درس تخصصی هر رشته قابل تمدید، تکرار و یا برگزاری آن به صورت انفرادی برای هیچ متقاضی و تحت هیچ شرایطی میسر نیست.

متقاضیان به منظور رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، از آوردن همراه خودداری کنند. در محل آزمون امکان تهیه مواد خوراکی مهیا نیست و همراه داشتن ماسک سه لایه (غیر فیلتردار) برای همه متقاضیان الزامی است.