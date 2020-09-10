۲۰۰ سیاست، برنامه و اقدام اجرایی برای اقتصاد مقاومتی تنظیم کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه بررسی عملکرد دستگاه ها در خصوص تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عبدالناصر همتی و معاونان وی در حوزه های اقتصادی، ارزی، نظارت و فناوری های نوین، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی ارائه کردند.

وی با اشاره به دو عنوان کلی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان وظیفه بانک مرکزی معین شده است، گفت: مبارزه با فساد و ثبات بازارهای مالی و در مجموع بالابردن تاب آوری اقتصادی، رسالت بزرگ بانک مرکزی است که طبعاً نیازمند هماهنگی و همکاری سایر ارکان اقتصادی کشور می باشد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای آنکه بتوانیم اهداف مورد نظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را محقق سازیم ۱۱ سیاست و ۳۹ برنامه و ۱۵۰ اقدام اجرایی را تنظیم و در دستور کار قرار داده ایم.

در گزارش بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی کشور، ادغام بانک های تابعه نیروهای مسلح در بانک سپه، انتظام بخشی به بازار پول، ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری بانک ها، شفاف سازی فعالیت های پولی و اقتصادی از جمله برنامه ها و اقدامات اجرایی بانک مرکزی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان گردیده است.

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، دیدگاه‌ها و سوالات خود را در خصوص گزارش بانک مرکزی مطرح کردند و ادامه این بررسی به جلسه آتی موکول گردید.