پیمان حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه نشست روز چهارشنبه کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز به منظور رسیدگی به پرونده افشین نوروزی برگزار می شود، گفت: این بازیکن اخیرا گفتگوهای رسانه ای داشته و در هر یک از آنها مسائلی را مطرح کرده که مربوط به حوزه فعالیت او نمی شود. نوروزی صحبت هایی در مورد برخی مسائل یا افراد داشته که اصلا حق اظهارنظر برای آنها را ندارد.

وی ادامه داد: این اولین بار نیست که افشین نوروزی چنین صحبت هایی مطرح می کند. بارها به خاطر ورود به مسائل مختلف و اظهارنظر در مواردی که به او ارتباطی ندارد، محکوم شده است اما دست بردار نیست. وی حتی آخرین بار در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون حکم یک سال محرومیت تعلیقی گرفت اما اصلا توجهی به این مسئله ندارد.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه قرار بر این بود اگر نوروزی دوباره به کمیته انضباطی احضار و محکوم شود این حکم اجرایی شود، تصریح کرد: شاید هم در نشست چهارشنبه افشین نوروزی تبرئه شود اما به هر حال این حکم تعلیقی به قوت خود باقی است. نوروزی باید مراقبت بیشتری داشته باشد چون در صورت محکومیت دوباره، حکمش اجرا خواهد شد.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز با تاکید بر اینکه ورزشکاران باید سنجیده و در حوزه اختیارات‌شان حرف بزنند، خاطرنشان کرد: اگر وزارت ورزش گزینه ای را رد صلاحیت کرده و به او اجازه حضور در انتخابات را نداده است، به افشین نوروزی مربوط نمی شود که در مورد آن اظهارنظر کرده است. خود این کاندیدا می تواند از طریق مسیر قانونی پیگیر مسئله شود نه اینکه نوروزی در موردش صحبت کند. وی در این جایگاه نیست. هر زمان افشین نوروزی کاندیدا شد و این اتفاقات پیرامونش رخ داد می تواند در مورد آنها اظهارنظر کند.

وی تصریح کرد: البته این یکی از مسائلی است که توسط افشین نوروزی عنوان شده است. این بازیکن اخیرا سه گفتگو داشته و در هر یک از آنها به مسائلی ورود داشته که در حوزه فعالیت و اختیاراتش نبوده است. همه اینها در نشست روز چهارشنبه بررسی می شود. وی باید در مورد صحبت هایی که مطرح کرده، توضیح دهد.

«افشین نوروزی در ترکیب تیم ملی برای مسابقات قهرمانی جهان قرار دارد. اگر وی محکوم و حکم محرومیت تعلیقی اش اجرا شود، تکلیفش این رقابت ها چه خواهد شد؟» دبیر فدراسیون تنیس روی میز در پایان در پاسخ به این پرسش گفت: بازیکنی که حکم محرومیت می گیرد، اجازه حضور در هیچ رویداد و میدانی را ندارد و در کل محروم از هر فعالیتی خواهد شد. فعلا هم مشخص نیست چه تصمیمی در رابطه با افشین نوروزی اتخاذ می شود. هر زمان تعیین تکلیف شد، تصمیمات لازم گرفته می شود.