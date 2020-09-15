مشارکت مردمی گامی مؤثر در دستیابی به امنیت پایدار در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز سه شنبه در جمع فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی شهرستان دورود به اهمیت مشارکت مردم در راستای تأمین امنیت پایدار اشاره کرد و اظهار داشت: مشارکت مردمی گامی مؤثر در دستیابی به امنیت پایدار و تضمین کننده آرامش فردی و اجتماعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیشگیری را راهکار مناسب در مبارزه با جرایم دانست و افزود: پیشگیری مهمترین راهکار مبارزه با جرایم است و در این راستا ارتقا سطح آگاهی عمومی و مشارکت و همدلی مردم با پلیس نقشی تعیین کننده دارد.
مسئول عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، مشارکت و همکاری مردم با پلیس را گامی مؤثر در دستیابی به امنیت پایدار و تضمین کننده آرامش فردی و اجتماعی عنوان کرد و بیان داشت: بی شک امنیت زیربنای رشد، تعالی و توسعه هر جامعه به ویژه در زمینههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بوده و در هر جامعهای برای رسیدن به امنیت پایدار مشارکت و همدلی مردم با پلیس مهمترین گام است.
حجت الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به تهاجم فرهنگی دشمنان از طریق شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی، اظهار داشت: دشمن سعی دارد با روشهای غلط و الگو سازی و بی ارزش کردن اعتقادات و باورهای جوانان، مخاطبان را جذب و سپس آنها را با اهداف خود همراه سازد.
وی، ترویج خشونت، سست شدن بنیان خانواده، هجوم فرهنگی، ترویج زندگی اشرافی و مدگرایی، الگوهای پوشالی و تبلیغ ضد مذهب را از آسیبهای شبکههای معاند مجازی و ماهوارهای برشمرد و گفت: تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزشهای بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزشهای ملی، ارتقای سطح آگاهی افراد، برنامه ریزی مناسب برای اوقات فراغت جوانان، ترویج زندگی معنوی، تقوا و ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده از راههای مهم مقابله با آسیبهای ماهواره و فضای مجازی است.
مسئول عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، از همکاری و تعامل تنگاتنگ و مؤثر شهروندان با پلیس قدردانی کرد و گفت: نتیجه تمام تلاشهای صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی استقرار امنیت پایدار در جامعه و مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی است، که امید آن میرود شهروندان بیش از پیش با پلیس مشارکت داشته باشند.
بنابر این گزارش، در پایان این مراسم با حضور در منزل شهید ناجا «سیف الله ساکی» از خانواده وی تجلیل به عمل آمد.
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