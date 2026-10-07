زاهددوست: نیروی انتظامی ستون آرامش و امنیت جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست عصر چهارشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای شهر خورموج به مناسبت هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: اگر امنیت جامعه مخدوش شود، همه امور جامعه دچار اختلال خواهد شد و به همین دلیل حفظ امنیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: در ناآرامی‌های اخیر و مسائل مهم کشور، نقش و حضور نیروهای فراجا ستودنی بود و اقتدار، قانون‌مداری و مردم‌داری سه شاخصه مهم نیروی انتظامی در جامعه است.

امام جمعه دشتی با بیان اینکه پلیس متولی تأمین امنیت است، ادامه داد: تولید و پایداری امنیت تنها بر عهده پلیس نیست و همه آحاد جامعه باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند تا نیروی انتظامی بتواند مأموریت‌های خود را به بهترین شکل انجام دهد.

زاهددوست بر استفاده بیشتر از ظرفیت مساجد و ائمه جماعات در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: ظرفیت مساجد، ائمه جماعات و مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی باید بیش از گذشته برای تقویت امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌ها مورد استفاده قرار گیرد.