به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق اعلام کرد که برای تحقق اصلاحات در این کشور تلاش می کند.

وی افزود: سیاستمداران عراقی باید متوجه این مطلب باشند که عراق در شرایط سختی بسر می برد اما اراده ما برای تغییر این شرایط قوی است.

الکاظمی در سخنانی در خصوص انتصاب افراد جدید به پست های دولتی که واکنش گروه های سیاسی را به دنبال داشته است گفت: این تغییرات ضروری برای انسجام در روند اداری و قانونی انجام شد، به طوری که مدت زمان قانونی و رسمی برخی از مسئولان به پایان رسیده بود و برخی از این افراد فراتر از سقف زمانی مشخص شده در سمت‌های مذکور حضور داشتند، همچنین اقدام مذکور برای ایجاد تغییرات کیفی در این نهادها انجام نشد.

وی اعلام کرد که این تغییرات بر اساس سهم خواهی های حزبی صورت نگرفته است.

نخست وزیر عراق روز دوشنبه در بخش‌های مهم مالی و اقتصادی دست به تغییر و تحول و انتصاب افراد جدیدی زد و شماری از مقام های این بخش ها را برکنار کرد.