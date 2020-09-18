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۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۰۷

با صدور پیامی؛

نایب رئیس مجلس درگذشت «حاج علی شمقدری» را تسلیت گفت

نایب رئیس مجلس درگذشت «حاج علی شمقدری» را تسلیت گفت

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، درگذشت حاج علی شمقدری یار خراسانی رهبر انقلاب و پیرغلام اهل بیت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت «حاج علی شمقدری» را تسلیت گفت.

متن این پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پیرغلام اهل بیت علیهم السلام و دوست و همراه قدیمی رهبر معظم انقلاب، مرد مؤمن و انقلابی، پدر شهید و برادر شهید، مرحوم آقای حاج علی شمقدری رحمة الله علیه موجب تأسف و تأثر گردید.

اینجانب از سالیان گذشته آشنایی با این یار و یاور دیرین دوران پرفراز و نشیب انقلاب داشته و همواره ایشان را در جبهه اسلام، به پایداری و غیرت شناخته و از او جز نیکی و  وفا ندیده‌ام، رحمت و رضوان خدا بر این یار دیرین رهبری و صادق و مجاهد باد.

به رسم وظیفه به همسر صبور و فرزندان مکرّم و نیز به دیگر بازماندگان و همه دوستان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض میکنم و حشر او با شهدا و بندگان صالح را از خداوند مسألت می نمایم.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 5026887

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