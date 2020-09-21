بیم و امید نمایندگان خراسان رضوی در خصوص تغییر در مدیریت استان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از عدم موفقیت مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی رئیس جمهور در گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزارت صمت، حرف و حدیث‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های بعدی این وزارتخانه شروع شد.

در میان این گزینه‌ها بار دیگر نام علیرضا رزم حسینی، استاندار فعلی خراسان رضوی در کنار نام‌هایی مثل جعفر سرقینی، سرپرست فعلی وزارت، مصطفی سالاری، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت دیده می‌شود. البته روابط عمومی استانداری خراسان رضوی همچنان نسبت به این گمانه‌زنی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

برخی منابع رزم حسینی را جزو گزینه‌های اصلی می‌دانند و برخی دیگر معتقدند انتخاب او به‌عنوان گزینه اصلی به‌دلیل اینکه خارج از بدنه وزارت فعالیت کرده و تجربه کمتری در این زمینه از دیگر رقبایش دارد، بسیار کم است؛ خبرهایی نیز از ایجاد رقابت تنگاتنگ در بدنه دولت برای نشستن بر مسند وزارت به گوش می‌رسد.

حسن رزمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: کار آقای رزم حسینی به اندازه یک وزیر قوی است و به نظر من ایشان توانایی لازم برای این سمت را دارند.

کار استاندار کمتر از مسئولیت یک وزیر نیست‌

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هنوز صحبت درباره گزینه‌های استانداری خراسان رضوی زود است و باید ابتدا منتظر تعیین تکلیف وزارت باشیم، ادامه داد: کار استاندار کمتر از مسئولیت یک وزیر نیست‌؛ مانند شهرداری تهران که حداقل اندازه کار چند وزیر زحمت دارد، استانداری خراسان رضوی هم به همین صورت است.

حسین امامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه هنوز در این مورد اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، گفت: آقای رزم حسینی قبلاً نیز جزو گزینه‌ها بود که بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست، آقای مدرس انتخاب شد.

انتخاب جایگزین رزم حسینی به‌عنوان استاندار کمی مشکل است

نماینده چناران در مجلس افزود: در همان زمان هم که زمزمه‌هایی درباره احتمال حضور ایشان بود، نماینده‌هایی که ایشان را می‌شناختند و عمدتاً هم از کرمان و خراسان بودند، اعتقاد داشتند ایشان نیروی توانمندی برای این سمت است اما پر کردن جای ایشان به‌عنوان استاندار کمی مشکل است.

به رزم حسینی رأی می‌دهم

همچنین حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس، رزم حسینی را بهترین گزینه برای وزارت صمت دانست، گزینه‌ای که به او رأی خواهد داد.

این نماینده مجلس افزود: استاندار خراسان رضوی فردی پرتلاش و جهادگر است که با اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی در شهرستان‌های خراسان رضوی، زمینه توسعه اقتصادی در مناطق مختلف را فراهم کرد و در صورت انتخاب وی به وزارت صمت، می‌توان به اجرای این طرح در سطح ملی امید داشت، زیرا می‌تواند منشأ خدمات زیادی در کشور باشد.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز در خصوص گزینه‌های اعلامی دولت برای وزارت صمت، اظهار کرد: دولت باید مراقب باشد گزینه‌هایی را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کند که بتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آقای رزم حسینی نظر مثبت دارند اما من در جریان این که دولت تا چه حد نسبت به معرفی ایشان جدیت دارد، نیستم.

اولویت با وزارتخانه است

این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: با توجه به اهمیت استان خراسان رضوی، نگرانی‌هایی در خصوص تغییر استاندار در صورت معرفی آقای رزم‌حسینی وجود دارد، اما من فکر می‌کنم در شرایط فعلی اگر در وزارت صمت ریل‌گذاری درستی انجام شود، در این یک سال باقی‌مانده تا پایان عمر دولت، مشکلات استان هم کمتر خواهد شد و به نظر من بین استان و وزارتخانه، اولویت با وزارتخانه است.

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار نیز رزم‌حسینی را گزینه مناسبی در شرایط فعلی برای وزارتخانه دانست و گفت: ما نمایندگان خراسان رضوی که با ایشان کار کرده‌ایم، نظر مثبتی نسبت به این موضوع خواهیم داشت.

این نماینده مجلس افزود: برای استانداری خراسان رضوی هم حتماً گزینه مناسبی پیدا خواهد شد.

تغییر رزم حسینی به صلاح استان نیست

همچنین محمد صفایی، نماینده گناباد و بجستان در مجلس با بیان اینکه این موضوع هنوز در حد شایعه است، گفت: صحت این موضوع را باید از خود استاندار جویا شد، اما با توجه به برنامه‌ریزی و مجموعه فعالیت‌های ایشان در استان و تأکیدشان بر مثلث توسعه اقتصادی، تغییر وی به صلاح استان نیست.

این نماینده مجلس افزود: در صورت تغییر رزم حسینی، مجدداً خراسان رضوی با سرپرست اداره می‌شود و در چنین شرایطی، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی و تصمیم بلندمدتی در این چند ماه در استان اتفاق نخواهد افتاد.

دولت در روند انتصاب استاندار جدید تعلل نکند

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مردم تایباد و تربت جام نیز، رزم حسینی را گزینه مناسبی برای وزارت صمت عنوان کرد و گفت: در صورت معرفی رزم حسینی به مجلس از همه توان خود برای کسب رأی لازم از سوی نماینده‌ها استفاده خواهیم کرد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: اگر روند انتصاب استاندار جدید طولانی نشود، فعالیت‌های استان دچار وقفه نخواهد شد.

وی ادامه داد: حضور رزم حسینی در وزارت صمت، فرصت بزرگ‌تری را برای پیشبرد استان در فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت ایجاد خواهد کرد.

اما علیرضا رزم حسینی کیست؟

علیرضا رزم‌حسینی متولد کرمان در سال ۱۳۴۰ و تحصیلکرده کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است. او در حال حاضر استاندار خراسان رضوی است؛ وی همچنین سابقه استانداری استان کرمان در دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم را در کارنامه خود دارد.

رزم حسینی در مقطعی از دفاع مقدس، قائم‌مقام سردار شهید قاسم سلیمانی، فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله بوده است. وی همچنین از بنیان‌گذاران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بوده که ریاست این بنیاد در سال ۱۳۶۸ از دیگر سوابق وی در سپاه است.

حال باید دید در باقی‌مانده عمر دولت یازدهم آیا رزم حسینی به وزارت صمت می‌رود یا در خراسان رضوی می‌ماند؛ استانی که مدیریت آن به دلیل وجود سلایق مختلف سیاسی و ظرفیت‌های متعدد در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و... نگاه و توان خاصی را می‌طلبد.