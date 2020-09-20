روابط امارات و بحرین با صهیونیست ها در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد

ابوالفضل عمویی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با دستور بررسی عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با دولت‌های امارات و بحرین برگزار شد.

وی تاکید کرد: خالد قدومی رئیس دفتر حماس در تهران، ناصر ابوشریف رئیس دفتر جنبش جهاد اسلامی در تهران، صلاح فحص نماینده جنبش اسلامی امل و عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران به عنوان میهمان در این جلسه حاضر شدند.

وی بیان کرد: در این جلسه نمایندگان گروه مقاومت تحلیل خود را نسبت به تحولات رخ داده در کشورهای حاشیه خلیج فارس و همینطور فشار آمریکایی‌ها برای عادی سازی روابط این کشورها با رژیم صهیونیستی ارائه کردند.

وی ادامه داد: همچنین در این جلسه نمایندگان گروه های مقاومت ضمن تقبیح روند عادی سازی تاکید کردند که در بین ملت‌های منطقه حرکت رخ داده از سوی دولت‌های امارات و بحرین پذیرفته شده نیست و جز نفرت آورده ای برای حاکمان این دولت‌ها ندارد.

عمویی اظهار داشت: همچنین نمایندگان گروه های مقاومت تاکید کردند که این تلاش ها مبتنی بر نیازهای نتانیاهو و ترامپ در سیاست داخلی در بحث انتخابات بوده و متاسفانه دولت‌های امارات و بحرین وارد مسیر غلطی شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه راهکار حل موضوع فلسطین، مقاومت و وحدت جریان‌های مقاومت اعلام شد.

وی اظهار داشت: نمایندگان گروه‌های مقاومت بر ضرورت وحدت بین نیروهای مقاومت و همکاری بین آنها تاکید کردند و دستاوردهای حاصل از این وحدت را معرفی کردند.

عمویی بیان کرد: همچنین نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اعلام حمایت و همبستگی با مردم فلسطین بر پیگیری با اولویت موضوع فلسطین و آرمان و آزادسازی قدس شریف تاکید داشته و بار دیگر حمایت مجلس شورای اسلامی از جریان‌های مقاومت را اعلام کردند.

عمویی گفت: در بخش دوم جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سایر بندهای طرح تاسیس سازمان پدافند غیر عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.