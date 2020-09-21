گزینه نخست خرید تراکتور برای لیگ بیستم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از کش و قوس های فراوان به عنوان سرمربی تراکتور تبریز انتخاب شد تا هدایت قهرمان فصل گذشته جام حذفی را در لیگ برتر بیستم بر عهده بگیرد.

وی لیست خرید خود را در اختیار مسئولان باشگاه تراکتور قرار داده تا آنها نسبت به خرید بازیکنان مدنظر سرمربی خود اقدام کنند. منصوریان خواهان جذب بازیکن در پست های مختلف شده است تا ضمن حفظ اسکلت اصلی تراکتور نقاط ضعف مد نظر را پوشش دهد.

مسئولان باشگاه تراکتور مذاکرات اولیه خود را با هادی محمدی آغاز کردند تا مدافع فصل گذشته ذوب آهن را جذب کنند.

محمدی که سابقه پوشیدن پیراهن تراکتور را دارد رضایتنامه خود را اواخر فصل گذشته از ذوب آهنی ها گرفت تا به عنوان بازیکن آزاد وارد مذاکره با تیم های خواهان خود شود.

وی در صورت توافق مالی نهایی با مسئولان تراکتور تا پایان هفته قرارداد خود را با این باشگاه امضا می کند.