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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۳۹

با تصویب هیئت دولت انجام شد؛

صدور مجوز واردات ۹۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی مورد نیاز هلال‌احمر

صدور مجوز واردات ۹۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی مورد نیاز هلال‌احمر

هیئت دولت مجوز ورود و ترخیص ۹۰۰ دستگاه خودرو عملیاتی مورد نیاز هلال‌احمر را تا پایان سال ۱۴۰۱، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر، در جلسه عصر دیروز هیأت دولت، مجوز ورود و ترخیص ۳۰۰ دستگاه تویوتا هایلوکس، دو دیفرانسیل بنزینی ۲۷۰۰ سی سی و بالاتر، ۳۰۰ دستگاه آمبولانس تویوتا لندکروز هارد تاپ دو دیفرانسیل بنزینی ۴۰۰۰ سی سی و بالاتر و ۳۰۰ دستگاه خودرو امداد و نجات تویوتا لندکروز هارد تاپ دو دیفرانسیل بنزینی ۴۰۰۰ سی سی و بالاتر به صورت شاسی کامل CBU با سال ساخت (۲۰۲۰) و استاندارد آلایندگی یورو ۵ و بالاتر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و منوط به تجهیز در داخل کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱، صادر شد.

هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به لزوم حفظ توان آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانح احتمالی آتی و نیز تأمین نیازهای خودروهای عملیاتی و لجستیکی ضروری، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حضور به موقع و حمل و انتقال اقلام امدادی و تجهیزات و نیروهای عملیاتی، اتخاذ کرد.

کد مطلب 5029105
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • رامهرمز IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹
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      پاسخ
      پ ن پ بیان وانت نیسان ابی یا وانت آریسون رو خریداری بکنن

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