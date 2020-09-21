به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر، در جلسه عصر دیروز هیأت دولت، مجوز ورود و ترخیص ۳۰۰ دستگاه تویوتا هایلوکس، دو دیفرانسیل بنزینی ۲۷۰۰ سی سی و بالاتر، ۳۰۰ دستگاه آمبولانس تویوتا لندکروز هارد تاپ دو دیفرانسیل بنزینی ۴۰۰۰ سی سی و بالاتر و ۳۰۰ دستگاه خودرو امداد و نجات تویوتا لندکروز هارد تاپ دو دیفرانسیل بنزینی ۴۰۰۰ سی سی و بالاتر به صورت شاسی کامل CBU با سال ساخت (۲۰۲۰) و استاندارد آلایندگی یورو ۵ و بالاتر توسط جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و منوط به تجهیز در داخل کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱، صادر شد.

هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به لزوم حفظ توان آمادگی و پاسخ به حوادث و سوانح احتمالی آتی و نیز تأمین نیازهای خودروهای عملیاتی و لجستیکی ضروری، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حضور به موقع و حمل و انتقال اقلام امدادی و تجهیزات و نیروهای عملیاتی، اتخاذ کرد.