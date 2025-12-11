سردار افضلی: مادران معماران اصلی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) با صدور پیامی فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و بزرگداشت مقام مادر و روز زن و تولد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) را گرامی داشت.

متن پیام سردار علی افضلی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

میلاد مبارک و خجسته اسوه زنان عالم و فخر خلقت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند برومند ایشان معمار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی «ره» را به حضور هم استانی‌های عزیز، همسران و مادران شهدا و ایثارگران و خانواده‌های کارکنان پایور، وظیفه و بسیجیان گرانقدر استان چهارمحال و بختیاری که الگو گرفته از دخت پیامبر اعظم هستند، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

همراهی و مسئولیت‌پذیری بانوان گرامی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تربیت نسل صالح، انقلابی، فعال و پویا است که از ضرورت‌های تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در گام دوم می‌باشد.

مقام مادر، والاترین جایگاه هستی است؛ جایگاهی که با مهر و عطوفت مادرانه، فرزندان را برای ساختن فردایی روشن و سربلند، تربیت می‌کند. مادران معماران اصلی جامعه و پرورش‌دهندگان نسل‌های آینده هستند و نقش آنان در تحکیم بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی، بی‌بدیل است.

سردار افضلی در پایان این پیام، ضمن آرزوی سلامتی و سعادت برای تمامی مادران و بانوان ایران اسلامی و استان چهارمحال و بختیاری، ابراز امیدواری کرد که همگان با پیروی از سیره فاطمی، در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گام بردارند.