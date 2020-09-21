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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس

رونمایی از ۶ مجموعه خاطرات شهدای دانشگاه رضوی

رونمایی از ۶ مجموعه خاطرات شهدای دانشگاه رضوی

۶ جلد از کتاب‌های چاپ شده خاطرات شهدای این دانشگاه در منزل خانواده این شهدای والا مقام هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۳۱ شهریورماه هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس شش جلد از کتب خاطرات شهدای دانشگاه علوم اسلامی رضوی با عنوان «چشم‌هایش را می‌شناختم» خاطرات شهید سید حسین عظیمی؛ «دیدن روی ماه» خاطرات شهید علی عباس حسین پور؛ «یکی از آن پنج نفر» خاطرات شهید محمدرضا اویسی ثانی؛ «ای کاش شهید می‌شدم» خاطرات شهید حشمت‌الله رضایی؛ «قرار بود نشانه نباشد» خاطرات شهید علیرضا نکونام؛ «باشد که نباشیم» خاطرات شهید نعمت‌الله پیغان به ترتیب در استان‌های تهران، لرستان (خرم آباد)، خراسان رضوی (نیشابور)، مازندران (محمود آباد)، اصفهان (گلپایگان) و سیستان و بلوچستان (زابل) رونمایی می‌شود.

کد مطلب 5029109

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